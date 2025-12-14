Supruga postavila ultimatum Željku Samardžiću: 'Imao sam 102 kilograma, to sam joj ispunio'

Uoči velikog koncerta u Beogradu, srpski pjevač Željko Samardžić (70) govorio je otvoreno o obitelji i životnim uspjesima. Pjevač poznat po bliskom odnosu s publikom i emotivnim nastupima, istaknuo je koliko mu znači dugogodišnja podrška slušatelja svih generacija.

"Velika je stvar da čovjek od 70 godina doživi da ga mlađi svijet voli, to bi poželio svakome od svojih kolega da doživi. Ja sam sve svoje snove ostvario", rekao je Samardžić.

Foto: M.p./ataimages/pixsell

Smršavio je zbog supruge

Željko sa suprugom Majom ima tri kćeri i troje unučadi. "Danas sam razmišljao dok sam držao najmlađu unuku Lenku, Bože kako bih bilo divno kada bih doživio njen 18. rođendan. Moj najstariji unuk ima 20 godina, zove se Luka, on je na fakultetu u Americi, igra košarku, sportski je tip, to mu je životni san", istaknuo je Samardžić.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Moja obitelj je uvijek uz mene, ja sam glava obitelji i uvijek se mene pita, a za glavna pitanja tu je moja Maja s kojom sam 48 godina u braku. Rekla mi je da moram smršavjeti 5 kilograma. Imao sam 102 kilograma, a sad imam 88 kilograma, tako sam joj to ispunio", priznao je pjevač.

Podsjetimo, u karijeri Željka Samardžića neizostavno mjesto zauzima suradnja s pokojnom srpskom autoricom Marinom Tucaković, koja je obilježila njegov glazbeni put. U teškom razdoblju početkom devedesetih, kada se suočavao s osobnim i profesionalnim izazovima, upravo je Marina napisala pjesmu "Sipajte mi još jedan viski", koja je označila prekretnicu u njegovoj karijeri.

Iako se o toj pjesmi često govori, Tucaković je za Samardžića napisala niz skladbi koje su s vremenom postale bezvremenski hitovi. Među njima se posebno izdvaja pjesma "Grlica", koja je stekla status evergreena.

