Mia Dimšić se oglasila nakon koncerta s klapom Intrade: 'Nije nimalo slučajan'

Pjevačica Mia Dimšić (33) podijelila je s pratiteljima na Instagramu emotivnu objavu nakon što je nastupila kao gošća na velikom obljetničkom koncertu klape Intrade u zagrebačkoj Areni.

Svojim je pratiteljima otkrila djelić čarobne atmosfere, kako s pozornice, tako i izvan nje.

Spojila ih je ljubav prema tamburaškoj glazbi

U nizu fotografija i videozapisa, Mia je pokazala nezaboravne trenutke s proslave 40. rođendana legendarne klape. Za ovu je prigodu zablistala u elegantnoj crnoj čipkastoj haljini, koja je istaknula njezinu figuru i oduševila obožavatelje.

Uz snimke prepune Arene i zajedničkog nastupa, pjevačica je podijelila i spontane trenutke pjevanja s članovima klape iza pozornice.

U dirljivom opisu, Mia je otkrila što za nju znači klapa: "Ako je klapa skup prijatelja koji pjevaju zajedno, oni su klapa i to je to. Na pozornici ili iza pozornice, u prepunoj areni ili za stolom, to su ljudi koji se vole i vole pjevati... i sve ostalo je sporedno, a to je, ako se mene pita, jako inspirativno."

Zatim je dodala: "Spojila nas je ljubav prema tamburaškoj glazbi, jedan radijski prijenos i jedan telefonski poziv... i možda se čini da se sve to dogodilo slučajno, ali ovaj ludi život koji na maštovite i nepredvidive načine vuče sve naše konce, znam, nije nimalo slučajan. I kako god da nas je spojio, zahvalna sam mu na tome. Sretan vam 40. rođendan klapa Intrade i hvala vam za nezaboravnu obljetnicu."

Iako je poznata po svom pop i country zvuku, ovim je nastupom još jednom pokazala svoju glazbenu svestranost i poštovanje prema tradiciji. Njezina objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija. "Bravo Mia! Predivna si", "Bože lipote", "Predivni ste!", "Istina. Tako je mlada lipotice", samo su neki od komentara kojima su pratitelji izrazili svoje oduševljenje.

