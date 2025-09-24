Super Silva ekskluzivno za Net.hr progovorila o posljednjem brutalnom napadu

Prije desetak dana ekskluzivno smo doznali da je Silvija Mišanović (45), svima poznata kao Super Silva, jedna od najpoznatijih hrvatskih dance zvijezda 90-ih, ponovno brutalno pretučena. U noći s nedjelje na ponedjeljak, 14. na 15. rujna, oko dva sata ujutro, na Karamanovom prilazu u Novom Zagrebu, nepoznati počinitelji napali su i teško pretukli bivšu pjevačicu. Informaciju nam je tada potvrdio njezin dugogodišnji menadžer Senad Hasić, a o incidentu je izvijestila i zagrebačka policija.

Ozljede od prethodnog napada Foto: Privatni Album

Desetak dana nakon brutalnog incidenta, Super Silva odlučila je prekinuti šutnju te je potresne detalje ekskluzivno ispričala za Net.hr.

''Udarili su me jako po glavi. Odbila sam CT glave jer nemam novca niti zdravstveno osiguranje. Vilica mi je pomaknuta, napukle su mi dvije krunice, a nemam financijskih sredstava za zubara. Hematomi i podljevi su po cijelom tijelu. Rebra su mi nagnječena, imam frakture...'', rekla nam je vidno potresena Super Silva koja trenutačno ima pomoć samo od oca i svog dugogodišnjeg menadžera. Kako nam je i sam Senad potvrdio, Silvija nema zdravstveno pa shodno tome nije mogla niti ostati u bolnici jer nema novca s kojim bi mogla pokriti bolničko liječenje.

''Dobila sam jake udarce po kralježnici, gluteusu, maternici, trbuhu i nogama, sve su to podljevi i krvarenja. Ovo su teške fizičke ozljede, najgore dosad. Ne mogu biti u bolnici i plaćati sve to, pa su me pustili na kućnu njegu i strogo mirovanje. Ne držim se strogo mirovanja jer znaju gdje živim i imam strah biti kod kuće, prijete mi da će me ubiti u stanu ako prijavim policiji ili javnosti osobe na koje sumnjam. Sumnjam da su to iste osobe koje su to prije već radile. Sve je pod strogom tajnom i istragom policije kojoj vjerujem i sigurna sam da će oni ovo riješiti i zatvoriti ih'', rekla nam je Silvija.

POGLEDAJTE VIDEO: Veliki intervju sa Super Silvom