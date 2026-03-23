HITNA OPERACIJA

Stoka zabrinuo fotografijom iz bolničkog kreveta: Zbog zdravstvenih problema otkazao predstavu

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Poznati reper Marin Ivanović Stoka otkazao je rasprodanu izvedbu u Zagrebu zbog hitne operacije

23.3.2026.
11:27
Hot.hr
Miroslav Lelas/PIXSELL
Poznati hrvatski, točnije zagrebački reper Marin Ivanović-Stole (44), poznatiji kao Stoka, iznenadio je i zabrinuo svoje pratitelje objavom na Instagramu izravno iz bolničkog kreveta. Samo dan uoči rasprodane izvedbe svoje popularne monodrame u Zagrebu, obavijestio je publiku da je nastup otkazan zbog hitne operacije kojoj je bio podvrgnut tijekom vikenda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marin Ivanovic-Stole (@stokamc)

Sve ostale predstave održavaju se po planu

U objavi je detaljno objasnio situaciju. Rasprodana izvedba predstave "Stara škola kreka" koja se trebala održati 24. ožujka u zagrebačkoj Scenoteci otkazana je zbog "nepredviđene operacije". Reper je naglasio da se, unatoč ovom odgađanju, svi ostali dogovoreni nastupi održavaju prema planu. 

Osim najave otkazivanja, pružio je i detaljne upute za povrat novca za kupljene ulaznice. Onima koji su ulaznice kupili online, novac će biti automatski vraćen, dok oni s fizičkim ulaznicama mogu zatražiti povrat na blagajni Scenoteke do 30. ožujka. Također je najavio i nove termine za Zagreb, potvrđujući nastupe 28. travnja, 28. svibnja i 12. lipnja, za koje još uvijek ima dostupnih mjesta.

Desetljeće borbe i povratka u svjetlo

Njegova autobiografska monodrama "Stara škola kreka - iz tame u svjetlo" slavi desetu obljetnicu izvođenja. Predstava, u kojoj otvoreno progovara o svojoj osamnaestogodišnjoj borbi s ovisnošću o drogama i teškom putu oporavka, odigrana je više od 350 puta.. Kroz nju, Stoka, jedan od pionira hrvatske hip-hop scene i član legendarnog dvojca Nered & Stoka, svoju životnu priču pretvorio je u snažnu poruku nade.

Osim obljetnice predstave, Stoka ove godine planira obilježiti i 30 godina karijere velikim koncertom u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Nedavno je objavio i novi singl "Stoklaonica".

StokaZdravstveni ProblemOperacijaMarin Ivanović Stoka
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
