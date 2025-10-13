Stižu genijalci! Najkreativniji umovi dolaze u Zagreb kako bi pokazali najnaprednije inovacije!

Od 16. do 18. listopada 2025. godine, Zagreb će postati epicentar svjetskih inovacija otvaranjem vrata 23. međunarodne izložbe inovacija ARCA, koja će se održati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Ovaj dugogodišnji i cijenjeni događaj okuplja najkreativnije umove i najnaprednije inovacije iz svih područja ljudskog djelovanja, a ove godine donosi bogat i uzbudljiv program.

Foto: Promo

Na izložbi će biti predstavljeno preko 300 inovacija i tehnoloških noviteta iz 30 zemalja svijeta. Sudjelovat će pojedinačni inovatori, istraživački timovi, akademska zajednica, znanstvene institucije te vodeće inovativne tvrtke koje oblikuju budućnost kroz svoje projekte i tehnologije.

Posjetitelje očekuje raznolik program koji uključuje Međunarodni inovacijski forum, niz stručnih predavanja i radionica prilagođenih različitim dobnim skupinama. Posebnu pažnju privlače teme kao što su „Važnost intelektualnog vlasništva“, u suradnji s Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo, te „Potpore, jamstva i zajmovi za poduzetnike“ koje će predstaviti agencija HAMAG-BICRO. Za najmlađe su pripremljene STEM radionice koje na zabavan i edukativan način uvode djecu u svijet znanosti i tehnologije.

Foto: Promo

ARCA nije samo izložba, već i platforma koja povezuje ideje, znanje i poslovne prilike. Tijekom godina razvila se u jedan od najvažnijih međunarodnih događaja na području inovacija. Ove godine Hrvatska ima čast biti domaćinom Izborne Skupštine Međunarodne federacije nacionalnih saveza inovatora (IFIA), što dodatno potvrđuje njezin vodeći položaj u poticanju istraživanja i razvoja.

Najistaknutije inovacije na ARCA 2025 bit će nagrađene brončanim, srebrnim i zlatnim medaljama, posebnom nagradom Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo

