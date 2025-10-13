Stižu genijalci! Najkreativniji umovi dolaze u Zagreb kako bi pokazali najnaprednije inovacije!
Zagreb postaje centar svjetskih inovacija
Od 16. do 18. listopada 2025. godine, Zagreb će postati epicentar svjetskih inovacija otvaranjem vrata 23. međunarodne izložbe inovacija ARCA, koja će se održati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Ovaj dugogodišnji i cijenjeni događaj okuplja najkreativnije umove i najnaprednije inovacije iz svih područja ljudskog djelovanja, a ove godine donosi bogat i uzbudljiv program.
Na izložbi će biti predstavljeno preko 300 inovacija i tehnoloških noviteta iz 30 zemalja svijeta. Sudjelovat će pojedinačni inovatori, istraživački timovi, akademska zajednica, znanstvene institucije te vodeće inovativne tvrtke koje oblikuju budućnost kroz svoje projekte i tehnologije.
Posjetitelje očekuje raznolik program koji uključuje Međunarodni inovacijski forum, niz stručnih predavanja i radionica prilagođenih različitim dobnim skupinama. Posebnu pažnju privlače teme kao što su „Važnost intelektualnog vlasništva“, u suradnji s Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo, te „Potpore, jamstva i zajmovi za poduzetnike“ koje će predstaviti agencija HAMAG-BICRO. Za najmlađe su pripremljene STEM radionice koje na zabavan i edukativan način uvode djecu u svijet znanosti i tehnologije.
ARCA nije samo izložba, već i platforma koja povezuje ideje, znanje i poslovne prilike. Tijekom godina razvila se u jedan od najvažnijih međunarodnih događaja na području inovacija. Ove godine Hrvatska ima čast biti domaćinom Izborne Skupštine Međunarodne federacije nacionalnih saveza inovatora (IFIA), što dodatno potvrđuje njezin vodeći položaj u poticanju istraživanja i razvoja.
Najistaknutije inovacije na ARCA 2025 bit će nagrađene brončanim, srebrnim i zlatnim medaljama, posebnom nagradom Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo
POGLEDAJTE VIDEO:Hvar je bio domaćin posebnog Svjetskog prvenstva, borba najizdržljivih sportaša