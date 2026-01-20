Stiže svadba godine? Marijan Kustić i Nika Perenčević vjenčat će se u ožujku, poznato gdje će biti slavlje

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić (50) i poduzetnica Nika Perenčević (47), prema pisanju Storyja, uskoro bi mogli izreći sudbonosno „da“. Kako navodi taj medij, par planira vjenčanje u ožujku ove godine, a svečanost bi se trebala održati u zagrebačkom hotelu Westin.

Prema njihovim informacijama, slavlju bi trebalo prisustvovati više od 300 uzvanika iz sportskog, poslovnog i društvenog svijeta, a izvori bliski paru tvrde kako su pripreme za veliki dan već u punom jeku. O njihovoj romansi mjesecima se šuškalo, a vezu su službeno potvrdili u prosincu prošle godine kada su se zajedno pojavili na koncertu Klape Intrade.

Nije im prvi brak

Nika Perenčević, 46-godišnja poduzetnica i kći tajkuna Mihajla Perenčevića, razvela se prošlog ljeta od 17 godina mlađeg Emila Tedeschija, sina predsjednika Uprave i većinskog vlasnika Atlantic grupe, s kojim ima sina Emila. Iz ranijeg braka ima još troje djece.

Marijan Kustić ranije je bio u braku s Nensi Kustić, koja ga je često pratila na velikim nogometnim natjecanjima.

Svoju vezu su potvrdili zajedničkim pojavljivanjem na koncertu Tomislava Bralića i klape Intrade u zagrebačkoj Areni.