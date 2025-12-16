Dobila titulu 'najzgodnije srpske političarke', a sada otkriva: 'Moj rad nadglasa predrasude'

Gdje god se pojavi, srpska političarka Ana Grozdanović (30) privlači poglede. U samo nekoliko godina napravila je ozbiljan zaokret prema visokoj politici, a pritom je stekla titulu “najzgodnije političarke” u srpskim medijima. Umjesto o pregovorima, kampanjama i potezima na političkoj sceni, s Anom smo razgovarali o ljepoti, njezinim ritualima njege i tome koliko je izgled zapravo važan u javnom poslu. Za Net.hr otkriva svoje najdraže proizvode, navike koje se ne mijenjaju ni u najstresnijim trenucima, beauty fail kojeg se i danas sjeća te koje modne komade priželjkuje, ali im se rijetko može prepustiti zbog prirode posla.

Kako izgleda vaša jutarnja beauty rutina kada imate gust raspored i malo vremena?

Moja jutarnja rutina je kratka, ali vrlo disciplinirana. Hidratacija, lagana masaža lica da potaknem cirkulaciju i obavezno SPF. Kada imam malo vremena, biram jednostavnost, uredan ten i miran um najbolji su početak dana.

Postoji li make up proizvod bez kojeg nikada ne idete na sastanke ili u kampanju?

Dobar korektor i hidratantni balzam za usne. To su sitnice koje trenutačno podignu cijeli look, čak i nakon neprospavane noći.

Imate li neki trik za svjež i odmoran izgled nakon dugih radnih dana i putovanja?

Hladne gel-maske za oči i hidratantni sprej za lice. To je moj mali ritual koji u dvije minute vrati svježinu i umiri ten.

Kako se nosite s pritiskom da uvijek izgledate reprezentativno pred kamerama? Postoje li predrasude na koje nailazite zbog izgleda?

Naučila sam da ne robujem očekivanjima. Predstavljam svoj rad i svoje vrijednosti, a izgled je samo dio javnog posla. Predrasuda uvijek ima, ali smirenost i profesionalnost uvijek kažu više od tuđeg mišljenja. Ne trudim se biti savršena, već autentična i uredna. Predrasude postoje, ali moj rad ih uvijek nadglasa. Ne težim savršenstvu, već biram biti svoja.

Koje tretmane ili proizvode birate kada želite “instant” osvježenje?

Vitamin C serum i maska za hidrataciju. To mi je najbrži način da vratim prirodan sjaj.

Kako biste opisali svoj modni stil u tri riječi?

Čisto, autentično, dosljedno.

Imate li modno pravilo koje nikada ne kršite? Ne nosim ništa što me ne predstavlja. Stil mora biti produžetak osobnosti. Ali ne robujem markama — biram da ja budem marka.

Postoji li komad koji biste voljeli češće nositi, ali vam profesija to ne dopušta?

Tenisice. Obožavam ih, ali protokol često traži nešto formalnije.

Jeste li se ikada podvrgnuli estetskim korekcijama i kakvo je vaše mišljenje o njima kod javnih osoba?

Nisam ništa radila, ali sam za umjerenost i prirodan izgled. Važno je da se svatko osjeća dobro u svojoj koži, ništa više.

Koji je najskuplji beauty tretman koji ste isprobali — i je li zaista opravdao cijenu?

Jedan intenzivan anti-age tretman. Bio je dobar, ali shvatila sam da redovita njega i kvalitetan san ponekad daju bolje rezultate od najskupljih tretmana.

Postoji li tretman ili proizvod koji vas je baš razočarao, a puno ste od njega očekivali?

Jedan high-end serum koji je živio od svoje reputacije, a ne od efekta. Ponekad cijena jednostavno ne znači i rezultat.

Što se trenutno nalazi na vašoj modnoj wish listi, a još se niste usudili priuštiti?

Jedan klasičan, ručno rađen kaput. Savršen je, ali još čekam pravi trenutak da ga priuštim.

Postoji li modni trend koji biste voljeli da se vrati — i onaj kojeg biste odmah „zabranili“?

Voljela bih da se vrati elegancija 90-ih — čist kroj i dobra silueta. A rado bih preskočila prenaglašene logotipe, nisu u skladu s mojim stilom.

Postoji li beauty fail koji dan-danas pamtite?

Naravno, pogrešan ton pudera. Kamera to nikad ne zaboravlja, ali ni ja, ha-ha.

