Srpska pjevačica prvi put u Areni Zagreb: 'Posložile su se zvijezde'

Srpska pjevačica narodne glazbe Ana Bekuta (66) na Valentinovo će održati svoj prvi samostalni koncert u Areni Zagreb. Koncert ujedno slavi njezinu 40. godišnjicu karijere, a pjevačica se tim povodom u razgovoru za Index otvoreno osvrnula na emocije koje ju prate uoči velikog nastupa.

„Sve divne emocije prvog puta su se spojile. Posložile su se zvijezde i taj divni datum koji za mene osobno ima veliko značenje“, rekla je Bekuta. Pojasnila je da u Hrvatskoj Valentinovo ima posebno značenje, ali i da joj se javljaju djevojke koje dolaze s prijateljicama kako bi slavile svoju slobodu, piše Index.

Repertoar prilagođen hrvatskoj publici

Za zagrebački koncert Ana planira drugačiji repertoar nego u Beogradu. „Bit će tu pjesama kojima ću odati počast nekim velikim hrvatskim umjetnicima koje iznimno cijenim. Nadam se da ću razveseliti Zagrepčane i naše goste“, dodala je.

Bekuta je istaknula da su reakcije publike uvijek ovisile o atmosferi, povodu i trenutku. „Djevojke u Hrvatskoj jako vole ‘Blago meni’, ‘Kralja ponoći’ i ‘Veseljaka’, ali i manje poznate pjesme poput ‘Ime sreće’“, rekla je.

Karijera vođena osjećajem

Jedno od najpoznatijih imena na glazbenoj sceni u regiji, Ana Bekuta, prisjetila se kako su kraj devedesetih i početak 2000-ih bili posebno plodni za stvaranje hitova koji su opstali do danas. „Uvijek sam radila po osjećaju i unutarnjem glasu, nikad po onome što je u nekom trenutku bilo moderno“, istaknula je.

Unatoč nagađanjima o povlačenju iz glazbe, Bekuta je naglasila da nastupa tada kada osjeti pravi trenutak i da je pjesma njezina najveća radost svih 40 godina karijere.

Privatni život i podrška obitelji

Pjevačica je otvoreno govorila i o privatnom životu. „Bilo je izazovnih trenutaka, ali to je zanemarivo. Tih deset godina s Milutinom bio je najljepši period mog života. Politika me nikad nije zanimala“, rekla je o svom dugogodišnjem partneru Milutinu Mrkonjiću.

Obitelj joj je najveća podrška. „Imam sina i dvoje unučadi koji su već odrasli i velika su mi potpora. Jako mlada sam postala baka i to je najljepše što mi se dogodilo“, rekla je. Ana je posebno naglasila da cijeni druženje s publikom i da želi da je ljudi pamte po pjesmama i toplim susretima.

Ana Bekuta poručuje: „Radujem se svakom idućem druženju i susretu s publikom. I da ne vjeruju baš svemu što pročitaju na internetu.“ Njezina karijera i dalje traje s istim žarom kao na početku, a koncert u Areni Zagreb bit će prilika da publika uživo osjeti snagu njezine glazbe.

