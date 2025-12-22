Sreća je prati i nakon showa: Marija iz 'Života na vagi' pokazala dečka

Marija Bartulović (25), simpatična kuharica iz Blaca koju je javnost upoznala i zavoljela u devetoj sezoni popularnog showa "Život na vagi", ne prestaje nizati uspjehe i sretne trenutke. Nakon što je u showu ostvarila nevjerojatnu fizičku transformaciju i osvojila titulu pobjednice nefinalista, Marija je sada sa svojim pratiteljima na Instagramu podijelila još jednu prekrasnu vijest, ovoga puta iz privatnog života.

Dvostruko slavlje u Vrgorcu

U svojoj najnovijoj objavi, Marija je s ponosom otkrila da je u sretnoj vezi. Na fotografijama pozira nasmijana u zagrljaju svog dečka Ivana, a par u rukama drži veliki ček. Kako je objasnila, sreća im se dvostruko osmjehnula tijekom posjeta božićnoj tomboli u Vrgorcu. Naime, njezin dečko Ivan osvojio je glavnu nagradu u iznosu od čak četiri tisuće eura. Marija nije skrivala oduševljenje te se našalila na vlastiti račun, povlačeći paralelu sa svojim nedavnim uspjehom. "Evo, napokon da se i ja oglasim na internetu i mogu s ponosom reći da sam u sretnoj vezi. Sinoć sam bila na tomboli u Vrgorcu s Ivanom i, ljudi, nećete vjerovati, Ivan je osvojio 4.000 €! Kako bih ja rekla: Mare je osvojila nagradu u životu na vagi, a Ivan na tomboli u Vrgorcu. Ljubavi, čestitam od srca", napisala je presretna Marija.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Inspirativan put se nastavlja

Ova objava dolazi samo dva mjeseca nakon završetka showa "Život na vagi", gdje je Marija postala pobjednica nefinalista. U show je ušla sa 142,5 kilograma, a na finalnom vaganju imala je impresivnih 45,5 kilograma manje, što joj je donijelo i novčanu nagradu od sedam tisuća eura. No, kako je i sama isticala, najveća pobjeda bila je učenje kako voljeti sebe i pronaći sreću u vlastitoj koži. Oduševljenje nisu krili ni njezini pratitelji koji su u komentarima zasuli par čestitkama i lijepim željama. Poruke poput "Prekrasni oboje!!!", "Sretno Mare tebi i Ivanu" i "Kraljice najčistijeg srca … sritno" samo su neke od brojnih reakcija koje svjedoče o tome koliko je Marija prirasla srcu publici.

POGLEDAJTE VIDEO: Majka djevojčice koju su maltretirali o kampanji Hajduka: 'Svaka gesta igrača joj je značila...'