Sin norveške prijestolonasljednice pred sudom zbog 40 optužbi: Evo koliko godina zatvora mu prijeti

Norveško tužiteljstvo u srijedu je zatražilo sedam godina i sedam mjeseci zatvorske kazne za Mariusa Borga Høibyja (29), sina prijestolonasljednice Mette-Marit kojem se sudi za silovanja i nasilno ponašanje prema bivšim partnericama.

Høibyja, rođenog u vezi prije braka njegove majke s prijestolonasljednikom Haakonom, tereti se po ukupno 40 točaka optužnice za koje je predviđena ukupna kazna od 16 godina zatvora.

On priznaje krivnju za određena krivična djela, no osporava najteže optužbe, uključujući navodna silovanja četiri žene.

"Silovanje može ostaviti trajne posljedice i uništiti živote", istaknuo je tužitelj Sturla Henriksbø pretposljednjeg dana medijski eksponiranog suđenja u Oslu.

"To može biti teret koji žrtva nosi cijeli život", dodao je tužitelj.

Iako Høiby formalno nije član kraljevske kuće, njegov slučaj ozbiljno je narušio ugled norveške monarhije, piše agencija France Presse.

Kako je sve počelo?

Afera je započela 4. kolovoza 2024. godine, kada ga je policija privela pod sumnjom da je prethodne noći fizički napao svoju tadašnju partnericu.

Nakon zapljene telefona i računala, istražitelji su pronašli snimke koje su dokumentirale kaznena djela i prijestupe za koje je u konačnici i optužen.

Tužitelji su naveli da su četiri žrtve seksualnog napada shvatile su da su bile silovane tek nakon što im je policija pokazala snimke.

Izricanje konačne presude ne očekuje se još nekoliko tjedana, a moguće i mjeseci, prenosi francuska novinska agencija.

