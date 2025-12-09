Marija iz 'Života na vagi' pokazala svoju nevjerojatnu transformaciju nakon showa

Marija Bartulović, simpatična natjecateljica devete sezone RTL-ova showa „Život na vagi“, svojom je transformacijom osvojila srca gledatelja, a sada je novom objavom na Instagramu ponovno oduševila, podijelivši iskrenu i emotivnu poruku o svom putu.

Na profilu je objavila dvije fotografije – jednu “prije”, koja prikazuje trenutak unutarnje borbe, i drugu “poslije”, koja ne govori samo o gubitku 50,05 kilograma, već o pobjedi nad samom sobom. “To nije samo prije. To je trenutak kad sam se pravila hrabra, dok sam se iznutra lomila”, napisala je Marija uz fotografiju. Istaknula je da je najveća bitka bila ona s vlastitim mislima i glasom koji ju je uvjeravao da nije dovoljno snažna. “Danas mogu reći: mogu, jesam i vrijedim”, poručila je.

Ova 25-godišnja kuharica iz Blaca u showu je izgubila 45,5 kilograma i osvojila titulu pobjednice nefinalista, a borbu je nastavila i nakon završetka emisije – treninzima i zdravim navikama, što potvrđuje i ova objava.

U emotivnoj ispovijesti naglasila je kako joj je show promijenio život iz temelja. “‘Život na vagi’ nije mi samo promijenio život – on me spasio. Vratio mi je glas koji sam davno izgubila”, napisala je.

Njezina iskrenost duboko je dirnula pratitelje koji su je zatrpali porukama podrške: “Bravo Mare, inspiracija si!”, “Predivna poruka”, “Sjajna iznutra i izvana”, poručili su joj u komentarima.

Marijina priča o “ponovnom rođenju”, kako ga je nazvala, snažan je podsjetnik da je najveća pobjeda ona nad samima sobom – a njezina hrabrost postala je motivacija mnogima.

