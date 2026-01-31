Šprajc nakon osvajanja Zlatnog studija otkrio tajnu uspjeha: 'Zašto je grah pao baš na nas?'

U prostoru HNK2 večeras je održana deveta po redu dodjela najprestižnije medijske nagrade u Hrvatskoj - Zlatni studio. Riječ je o nagradi žirija i publike koja se dodjeljuje najboljima u kategorijama filma, kazališta, glazbe, televizije i radija. A upravo u kategoriji televizije nagrađena je i RTL-ova emisija Stanje nacije.

Naime, RTL-ova informativna emisija Stanje nacije Zorana Šprajca dobitnik je nagrade Zlatni studio u kategoriji najbolja TV emisija. Nakon uručenja nagrade, Šprajc se na pozornici, u svom prepoznatljivom stilu, zahvalio gledateljima na glasanju.

'Publika zna cijeniti kad te ne mora gledati'

"Hvala svim našim gledateljima Stanja nacije i RTL-a, čitateljima Jutarnjeg lista koji su glasali za nas. Hvala Hanza Mediji što je upriličila ovaj stvarno fantastičan događaj i prekrasan program večeras", kazao je vidno ganut voditelj.

"Bez obzira na broj osvojenih Studija, svima koji su ovdje, najvažnija i najveća stvar je da su ovdje u društvu najboljih jer je ovo velika stvar. Zašto je baš grah pao na nas? Pretpostavljam jer nas lani više nije bilo u eteru nego što nas je bilo tako da publika valjda zna cijeniti to kad te ne mora gledati", dodao je, između ostalog, Šprajc u svom prepoznatljivom humorističnom stilu.

Voditelj je zahvalio i ekipi bez koje, kako je naglasio, ne bi bilo ni Zlatnog studija, a čestitke je uputio i RTL Direktu koji je također bio nominiran u istoj kategoriji.

POGLEDAJTE VIDEO: Duga kosa i haljina: Tonka je mamila poglede na špici! Duhovita je, nekad i drska