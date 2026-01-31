FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STANJE NACIJE /

Šprajc nakon osvajanja Zlatnog studija otkrio tajnu uspjeha: 'Zašto je grah pao baš na nas?'

Šprajc nakon osvajanja Zlatnog studija otkrio tajnu uspjeha: 'Zašto je grah pao baš na nas?'
×
Foto: Rtl

RTL-ova informativna emisija Stanje nacije Zorana Šprajca dobitnik je nagrade Zlatni studio u kategoriji najbolja TV emisija

31.1.2026.
22:27
Hot.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U prostoru HNK2 večeras je održana deveta po redu dodjela najprestižnije medijske nagrade u Hrvatskoj - Zlatni studio. Riječ je o nagradi žirija i publike koja se dodjeljuje najboljima u kategorijama filma, kazališta, glazbe, televizije i radija. A upravo u kategoriji televizije nagrađena je i RTL-ova emisija Stanje nacije

Naime, RTL-ova informativna emisija Stanje nacije Zorana Šprajca dobitnik je nagrade Zlatni studio u kategoriji najbolja TV emisija. Nakon uručenja nagrade, Šprajc se na pozornici, u svom prepoznatljivom stilu, zahvalio gledateljima na glasanju. 

'Publika zna cijeniti kad te ne mora gledati'

"Hvala svim našim gledateljima Stanja nacije i RTL-a, čitateljima Jutarnjeg lista koji su glasali za nas. Hvala Hanza Mediji što je upriličila ovaj stvarno fantastičan događaj i prekrasan program večeras", kazao je vidno ganut voditelj. 

"Bez obzira na broj osvojenih Studija, svima koji su ovdje, najvažnija i najveća stvar je da su ovdje u društvu najboljih jer je ovo velika stvar. Zašto je baš grah pao na nas? Pretpostavljam jer nas lani više nije bilo u eteru nego što nas je bilo tako da publika valjda zna cijeniti to kad te ne mora gledati", dodao je, između ostalog, Šprajc u svom prepoznatljivom humorističnom stilu. 

Voditelj je zahvalio i ekipi bez koje, kako je naglasio, ne bi bilo ni Zlatnog studija, a čestitke je uputio i RTL Direktu koji je također bio nominiran u istoj kategoriji. 

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Duga kosa i haljina: Tonka je mamila poglede na špici! Duhovita je, nekad i drska

Zoran ŠprajcStanje NacijeZlatni Studio
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
STANJE NACIJE /
Šprajc nakon osvajanja Zlatnog studija otkrio tajnu uspjeha: 'Zašto je grah pao baš na nas?'