POHVALILA SE /

Soba Sorajinog sina izgleda kao trgovina igračaka: A da tek vidite luksuzni stan u Zagrebu

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Stanovi u toj zgradi dosežu površinu od nekoliko stotina kvadrata, s luksuznim sadržajima poput wellnessa, sauna, teretana i prostranih terasa s pogledom na grad

14.4.2026.
16:46
Starleta Soraja Vučelić (39) prije nekoliko godina postala je majka i otad se povukla iz javnosti. Ipak, redovito objavljuje na društvenim mrežama, a sada je na Instagram priči podijelila trenutak iz svog obiteljskog doma. Na snimci se igra sa sinom u njegovoj sobi, pri čemu je pokazala da i on, poput nje, voli automobile. Dječja soba uređena je poput malog „showrooma” s igračkama, a Soraja je uz objavu kratko napisala: “Soba za bebu dječaka”.

Soraja je jedno vrijeme živjela u Zagrebu, gdje je boravila i tijekom trudnoće. Na Instagramu je ranije pokazala interijer luksuznog stana u kojem živi s partnerom i sinom, a riječ je o modernom prostoru ispunjenom umjetničkim slikama i dizajnerskim namještajem, iako točna lokacija nikada nije službeno potvrđena, piše Kurir

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prema dostupnim informacijama, riječ je o luksuznom stambenom kompleksu u strogom centru Zagreba, na području Cvjetnog trga, poznatom po visokoj razini privatnosti i osiguranju. Kompleks je kombinacija trgovačkog centra i ekskluzivnih stanova, s privatnim pristupom, garažama i 24-satnim osiguranjem, a među stanarima su, prema pisanju medija, i pojedini sportaši te poznate osobe.

Stanovi u toj zgradi ubrajaju se među najskuplje u Hrvatskoj. Površine dosežu i nekoliko stotina kvadrata, s luksuznim sadržajima poput wellnessa, sauna, teretana i prostranih terasa s pogledom na grad. Prema navodima susjeda, Soraja vodi povučen obiteljski život, često putuje i rijetko se pojavljuje u javnosti, a slobodno vrijeme najčešće provodi sa sinom unutar sigurnog kompleksa u kojem živi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Soraja je požrtvovana majka, ali baš se maksimalno trudi sačuvati svoju privatnost i privatnost svoje obitelji. Svima je to ovdje u zgradi na prvom mjestu, pa i njoj. Koliko sam vidjela, često joj u posjet navraća jedna prijateljica. Tijekom trudnoće je baš rijetko izlazila iz stana, vidjela sam je jednom ili dvaput, i to kad je već imala trbuh do zuba. Baš je to sve dobro sačuvala od svih. Ne izlazi ona ni sad previše. Direktno iz stana silazi u garažu, završi sve što ima, pa se opet vraća u stan. Prije neki dan je baš bila s bebom u parkiću, tu u okviru našeg kompleksa. Imala je divna “Dior” kolica za bebu, koja i ja tražim mjesecima, ali su svuda rasprodana. Muke naše (smijeh). Zna da se tu može opustiti i šetati u miru. Ako smo negdje sigurni, tu smo", kazala je njezina susjeda za Kurir. 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Trebao je biti nasljednik Mate Parlova, a onda je sve pošlo po zlu 

