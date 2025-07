Šokantni detalji iz nove knjige: Što je Marilyn Monroe radila prije smrti?

Nova knjiga "The Last Days of Marilyn Monroe", autora Jamesa Pattersona i Imogen Edwards-Jonesa, pokušava rekonstruirati posljednje tjedne života slavne glumice – uključujući i njezin legendarni nastup na rođendanskoj proslavi predsjednika Johna F. Kennedyja 1962. godine.

Autori donose niz detalja, temeljenih na poznatim činjenicama, ali i literarno nadograđenih. Monroe je, prema knjizi, neko vrijeme provela u psihijatrijskoj ustanovi zbog iscrpljenosti, ovisnosti i suicidalnih misli – na preporuku svoje psihijatrice. Iz bolnice ju je, nakon samo jednog poziva, izvukao njezin bivši suprug Joe DiMaggio.

Nedugo zatim vratila se u Hollywood, započela vezu s Frankom Sinatrom, i suočila se s nizom zdravstvenih problema, uključujući pothranjenost i operaciju uklanjanja žučnog mjehura – sve uoči javnog nastupa pred tadašnjim predsjednikom.

Na samoj proslavi Monroe je, unatoč iscrpljenosti, zasjala u sada već legendarnoj haljini boje kože, ukrašenoj kristalima, i izvela senzualnu verziju pjesme Happy Birthday, Mr. President pred 15 tisuća ljudi.

Knjiga također otkriva kako je nakon tog susreta Kennedy pozvao Monroe u Palm Springs, naglasivši da njegove supruge Jackie tamo neće biti. Monroe je raskinula vezu sa Sinatrom, a predsjedniku se pridružila prerušena u smeđoj periki i naočalama.

Unatoč upozorenjima Tajne službe, njihova veza nastavila se, a Monroeina opsesija navodno je sve više rasla. Prema tvrdnjama iz knjige, jednom je prilikom nazvala predsjednikovu rezidenciju, a s druge strane javila se Jackie Kennedy.

"Marilyn, udaj se za Jacka, useli u Bijelu kuću, preuzmi sve moje obaveze. Ja ću otići, a ti se nosi s problemima", navodno joj je rekla Jackie, a kasnije i sestri priznala: "Život je prekratak da bih se zamarala Marilyn Monroe."

Unatoč burnom emocionalnom životu i sve većim pritiscima, Monroe je ostala ikona, a njezin posljednji javni nastup jedan je od najpoznatijih trenutaka u povijesti popularne kulture.