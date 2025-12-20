Šokantne tvrdnje: Sin slavnog redatelja ponašao se zabrinjavajuće prije dvostrukog ubojstva

Nick Reiner (32), najmlađi sin američkog glumca i redatelja Roba Reinera, prema navodima izvora, imao je dijagnosticiranu shizofreniju prije ubojstva svojih roditelja. Izvori su za TMZ izjavili da je bio pod stalnom skrbi psihijatra te da je njegovo ponašanje uoči zločina postalo ozbiljno zabrinjavajuće.

Promjena terapije prije tragedije

Otprilike mjesec dana prije ubojstava liječnici su mu, navodno, promijenili terapiju. Izvori tvrde da je nakon toga postao dezorijentiran, neuračunljiv i potencijalno opasan, dok su liječnici još pokušavali stabilizirati njegovo stanje.

Nick Reiner, prema dostupnim informacijama, bio je na liječenju u skupoj rehabilitacijskoj ustanovi u Los Angelesu specijaliziranoj za mentalne bolesti i ovisnosti. Izvori navode da je zlouporaba supstanci dodatno pogoršala simptome shizofrenije, kroničnog poremećaja koji uključuje halucinacije, zablude i poteškoće u razmišljanju.

Navodi se da je Reiner imao dugu povijest ovisnosti i nasilnog ponašanja. U rehabilitacijskim ustanovama navodno je boravio gotovo 20 puta, a povremeno je bio i beskućnik. Živio je u gostinjskoj kući svojih roditelja u Brentwoodu.

Ubojstvo roditelja

Rob Reiner, poznati glumac i redatelj, i njegova supruga Michele Reiner pronađeni su mrtvi u svom domu u nedjelju poslijepodne. Tijela je pronašla njihova kći Romy Reiner. Ured sudskog patologa okruga Los Angeles potvrdio je da su preminuli od višestrukih ozljeda nastalih djelovanjem oštrog predmeta, a smrt je okvalificirana kao ubojstvo.

Nick Reiner uhićen je iste večeri u blizini Exposition Parka u središtu Los Angelesa, nakon što je, prema navodima, ostavio krvave tragove u jednom hotelu u Santa Monici. Trenutačno se nalazi u pritvoru bez mogućnosti jamčevine te je optužen po dvije točke za ubojstvo prvog stupnja, uz otegotnu okolnost višestrukog ubojstva. Prijeti mu doživotni zatvor bez mogućnosti uvjetnog otpusta ili smrtna kazna.

Na prvom ročištu Nick Reiner pojavio se raščupane kose, ozbiljan i bez emocija. Bio je okovan lisicama te odjeven u zaštitnu odjeću protiv samoozljeđivanja. Izgovorio je samo: „Da, časni sude“, potvrdivši da se odriče prava na brzo saslušanje.

Bizarno ponašanje uoči zločina

Prema pisanju američkih medija, večer prije ubojstava Nick je s roditeljima bio na božićnoj zabavi u domu voditelja Conana O’Briena. Navodno se ponašao neobično i uznemirujuće, što je dovelo do svađe s roditeljima. Izvori tvrde da je Rob Reiner prijateljima ranije priznao kako se boji da bi ga sin mogao ozlijediti.

Nickov odvjetnik poručio je da je riječ o iznimno složenom slučaju te je pozvao javnost da se suzdrži od preuranjenih zaključaka. Navodno se očekuje da će se Reiner izjasniti da nije kriv zbog neuračunljivosti.

