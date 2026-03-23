Šokantna transformacija Denise Richards: Glumica pokazala rezultate faceliftinga

Glumica Denise Richards (55) već godinama slovi za jednu od rijetkih holivudskih zvijezda koja otvoreno govori o estetskim zahvatima i pritom ne skriva da je spremna ulagati u svoj izgled. Umjesto da promjene skriva, često ih javno komentira i dijeli s obožavateljima, naglašavajući kako je za nju najvažnije zadržati prirodan izgled.

Ovoga vikenda Richards je na Instagramu, zajedno sa svojim plastičnim kirurgom dr. Benom Taleijem, objavila fotografije prije i poslije faceliftinga, koje su brzo izazvale veliku pozornost javnosti i pokrenule rasprave o estetskoj kirurgiji u Hollywoodu.

Kirurg: 'Čast mi je što mi je povjerila svoje lice'

U opisu objave dr. Talei nije štedio riječi hvale za glumicu, istaknuvši kako je riječ o osobi iznimne ljepote i karaktera.

Suptilne promjene koje stvaraju veliku razliku

Prema riječima kirurga, cilj zahvata nije bio promijeniti Denisino lice, već ga „obnoviti“ i vratiti mu svježinu. Na fotografijama nakon zahvata, tvrdi, vidljive su brojne trodimenzionalne promjene – od urednijeg izgleda obrva do mlađih kontura čela.

Posebna pažnja posvećena je području oko očiju, gdje je, kako navodi, uklonjen umoran izraz, ali bez promjene prirodnog oblika očiju. Poboljšan je i izgled ušnih resica te linije vrata i gornjeg dijela prsa, zahvaljujući kombinaciji liftinga i posebne tehnike zatezanja kože.

Na fotografijama na kojima se glumica smiješi primjetno je i da osmijeh djeluje opuštenije i prirodnije, što je, prema objašnjenju kirurga, rezultat rada na mišićima i dubljim slojevima lica.

Otvoreno o estetskim zahvatima

Ovo nije prvi put da Richards iskreno govori o estetskim intervencijama. Glumica je i ranije priznala da se ne boji plastične kirurgije, iako je više puta naglasila da ne koristi botoks ni filere. Prošle je godine otkrila i da su joj tijekom snimanja treće sezone serije Special Forces pukli implantati u grudima nakon nezgode na setu.

„Pala sam, pa... skočila sam i s mosta, i tada su mi pukli implantati“, ispričala je tada.

Otvorenost bez uljepšavanja

Richards je i ovoga puta odlučila ne skrivati što je učinila, već je cijeli proces podijelila s javnošću. Takav pristup mnogi smatraju osvježavajućim u industriji u kojoj se estetski zahvati često prešućuju ili negiraju.

Svojim primjerom glumica pokazuje kako je moguće odlučiti se na estetske korekcije, a pritom zadržati vlastiti identitet i prirodan izgled – poruka koja u Hollywoodu i dalje nije česta. Fotografije koje je objavila jasno pokazuju koliko su promjene suptilne, ali primjetne, a reakcije obožavatelja podijeljene su između iznenađenja i pohvala na njezinoj iskrenosti.

