FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OTVORENO PRIZNANJE /

Šok nakon fotografije ozlijeđenog prsta: Kolinda upozorila na opasnost koju mnogi ignoriraju

Šok nakon fotografije ozlijeđenog prsta: Kolinda upozorila na opasnost koju mnogi ignoriraju
×
Foto: Utku Ucrak/AFP/Profimedia

Bivša predsjednica RH otvorila se o zdravstvenim problemima

10.6.2026.
13:47
Net.hr
Utku Ucrak/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na Instagram story podjelila je objavu najpoznatijeg hrvatskog i regionalnog travel blogera Kristijana Iličića (39) te se nadovezala svojim vlastitim iskustvom o štetnosti šećera. Naime, Iličić je s pratiteljima podijelio kako već duže vrijeme pazi na prehranu, na što mu je bivša predsjednica pružila podršku i upozorila pratitelje da budu oprezni:"Bravo, Kiki! Sad možeš i u ekonomsku...", napisala je.

Osim toga, upozorila je pratitelje na opasnost s kojom se mnogi svakodnevno suočavaju:" No, šalu na stranu, skroz podržavam i živi si primjer upravo čega se treba odreći. Život je lijep i bez hrane koja nam dokazano i definitivno šteti. Prilažem i fotkografiju svoje ruke nekoliko sati nakon trenutka slabosti i jedne mliječne čokolade. Šećer je okidač upalnih procesa, a neki od nas na to sad dobiju i fizički podsjetnik. Mislite na sebe i jedite zdravo, barem većinu vremena", dodala je. 

Šok nakon fotografije ozlijeđenog prsta: Kolinda upozorila na opasnost koju mnogi ignoriraju
Foto: Instagram screenshot/Kolinda Grabar-Kitarović

Od ranije je poznato da je bivša predsjednica promijenila svoje životne navike. Izbacila je šećer i prešla na zdraviju prehranu te prakticira liposukcijsku dijetu, koje su se držale i mnoge druge poznate dame. Također je otkrila da je imala problema s koljenima pa je dio razloga za mršavljenje bilo s ciljem da rastereti zglobove. Njezina fizička transformacija često je bila tema u medijima, a i sama je više puta naglasila da se sada osjeća puno bolje.

 

Kolinda Gabar Kitaovic
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike