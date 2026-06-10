Šok nakon fotografije ozlijeđenog prsta: Kolinda upozorila na opasnost koju mnogi ignoriraju

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na Instagram story podjelila je objavu najpoznatijeg hrvatskog i regionalnog travel blogera Kristijana Iličića (39) te se nadovezala svojim vlastitim iskustvom o štetnosti šećera. Naime, Iličić je s pratiteljima podijelio kako već duže vrijeme pazi na prehranu, na što mu je bivša predsjednica pružila podršku i upozorila pratitelje da budu oprezni:"Bravo, Kiki! Sad možeš i u ekonomsku...", napisala je.

Osim toga, upozorila je pratitelje na opasnost s kojom se mnogi svakodnevno suočavaju:" No, šalu na stranu, skroz podržavam i živi si primjer upravo čega se treba odreći. Život je lijep i bez hrane koja nam dokazano i definitivno šteti. Prilažem i fotkografiju svoje ruke nekoliko sati nakon trenutka slabosti i jedne mliječne čokolade. Šećer je okidač upalnih procesa, a neki od nas na to sad dobiju i fizički podsjetnik. Mislite na sebe i jedite zdravo, barem većinu vremena", dodala je.

Foto: Instagram screenshot/Kolinda Grabar-Kitarović

Od ranije je poznato da je bivša predsjednica promijenila svoje životne navike. Izbacila je šećer i prešla na zdraviju prehranu te prakticira liposukcijsku dijetu, koje su se držale i mnoge druge poznate dame. Također je otkrila da je imala problema s koljenima pa je dio razloga za mršavljenje bilo s ciljem da rastereti zglobove. Njezina fizička transformacija često je bila tema u medijima, a i sama je više puta naglasila da se sada osjeća puno bolje.