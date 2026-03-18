Sofija Milošević otkrila kako se ponaša prema sinu Luke Jovića: 'Njemu sam kao maćeha'

Srpska manekenka i dizajnerica Sofija Milošević (35) izazvala je veliku pozornost na TikToku nakon što je u isječku iz podcasta "Sigurno Mesto" otvoreno progovorila o svojoj ulozi maćehe sinu svog partnera, nogometaša Luke Jovića (28). U kratkom videu, koji je prikupio gotovo tristo tisuća pregleda, Milošević je podijelila svoju filozofiju o odgoju i dinamici unutar njihove "pomiješane" obitelji, pokrenuvši lavinu komentara.

U isječku koji je objavljen na spomenutom profilu, Sofija sjedi u studiju i objašnjava svoj pristup prema Davidu, najstarijem sinu Luke Jovića iz njegove prethodne veze s Anđelom Manitašević. "Ja sam njemu kao maćeha. Nama je David jako važan", ističe ona u videu, dodajući kako joj je primarni cilj da se dječak osjeća sretno i dobrodošlo kada provodi vrijeme s njima.

"Smatram da to nije moja uloga, da ga ja discipliniram. Ja nisam netko tko njega treba odgajati, on ima majku i oca", iskreno je rekla Milošević. Njezina je uloga, kako kaže, osigurati da se David lijepo provede, da uživa u igri sa svojom polubraćom, Aleksejem i Teodorom, koje je Sofija dobila u vezi s Jovićem.

Ovaj intiman uvid u obiteljski život dolazi u trenutku kada obitelj živi u Grčkoj, gdje Jović igra za nogometni klub AEK Atena od kolovoza 2025. godine. Njezin stav o brizi za djetetovu dobrobit, umjesto preuzimanja stroge roditeljske figure, rezonirao je s mnogim gledateljima kao zreo i empatičan pristup složenim obiteljskim odnosima.

Komentari otkrili podijeljena mišljenja

Video je u kratkom roku postao predmet rasprave, a komentari ispod objave svjedoče o podijeljenim reakcijama javnosti. Velik broj korisnika pohvalio je Sofijinu zrelost i iskrenost. "Bravo i vjerujem ti", napisala je jedna korisnica, dok je druga dodala: "Jedna izuzetno normalna i kulturna žena. Imala sam prilike porazgovarati s njom i oduševila sam se koliko je mila i divna". Mnogi su njezine riječi doživjeli kao primjer zdravog i podržavajućeg odnosa unutar moderne obitelji.

S druge strane, bilo je i onih koji su izrazili skepticizam. "Kada dođe kod nas....nije mi uvjerljiva...", stoji u komentaru koji je prikupio više od stotinu lajkova. Jedna korisnica je kratko podsjetila: "David ima živu majku", što dodatno naglašava osjetljivost teme. Upravo je ta stalna medijska pozornost, koja prati vezu Sofije i Luke još od 2019. godine, vjerojatno i bila motiv za njezino gostovanje u podcastu, gdje je dobila priliku iznijeti svoju stranu priče.

POGLEDAJTE VIDEO: Tu vrijeme kao da je stalo: Prosječna plaća je 15 dolara, a budućnost mračna. Ljudi se guše u smeću...