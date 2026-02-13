Smrt glumca Jamesa Van Der Beeka ostavila obitelj bez novca: Prijeti im i gubitak doma

Vijest o smrti glumca Jamesa Van Der Beeka rastužila je Hollywood, a njegova se obitelj suočava s još jednim velikim problemom. Prijatelji pokojne zvijezde serije "Dawson’s Creek" i njegove udovice Kimberly pokrenuli su GoFundMe kampanju za njegovu obitelj nakon što je preminuo u srijedu u 48. godini života, nakon borbe s rakom debelog crijeva.

Borba s bolešću ispraznila je sve račune

Dvije godine agresivnog liječenja iscrpile su ne samo glumčevu fizičku snagu, već i cjelokupnu obiteljsku ušteđevinu. Nekadašnje bogatstvo, koje se u jednom trenutku procjenjivalo na gotovo osam milijuna dolara, potpuno se istopilo pod teretom troškova američkog zdravstvenog sustava. Prema navodima bliskih obitelji, u trenutku smrti na računima im je ostalo tek oko 100.000 dolara. U mjesecima prije smrti, Van Der Beek je bio prisiljen na očajničke poteze kako bi osigurao novac za liječenje. Organizirao je aukcije na kojima je prodavao osobne memorabilije iz svojih najpoznatijih projekata, uključujući kultnu seriju Dawson's Creek i film Varsity Blues, prikupivši nešto više od 47.000 dolara.

Foto: Matt Winkelmeyer/getty Images/profimedia

Prijatelji i obožavatelji priskočili u pomoć

Prijatelji pokojne zvijezde serije "Dawson’s Creek" i njegove udovice Kimberly (44) pokrenuli su GoFundMe kampanju za njegovu obitelj nakon što je preminuo u srijedu u 48. godini života, nakon borbe s rakom debelog crijeva. "Troškovi Jamesova medicinskog zbrinjavanja i produljena borba protiv raka ostavili su obitelj bez sredstava", stoji u apelu. U njemu se navodi kako se Kimberly i njihovih šestero djece, u dobi od četiri do petnaest godina, suočavaju s potpuno neizvjesnom budućnošću te se "grčevito bore kako bi ostali u svom domu i osigurali djeci barem privid stabilnosti".

Odaziv javnosti bio je trenutan i nevjerojatan. U samo nekoliko dana prikupljeno je više od dva milijuna dolara, a među donatorima su se našla i velika imena iz Hollywooda poput redatelja Stevena Spielberga (79), koji je donirao 25.000 dolara, i glumice Zoe Saldañe (47), koja se obvezala na mjesečnu donaciju. Među tisućama donatora nalaze se i poznate osobe poput televizijske voditeljice Ricki Lake (57) i plesača Dereka Hougha (40), s kojim je James nastupao u emisiji "Ples sa zvijezdama".

Foto: David Livingston/getty Images/profimedia

Paradoks američkog sna

Priča obitelji Van Der Beek pokrenula je mučnu javnu raspravu o "financijskoj toksičnosti" američkog zdravstva, gdje čak ni uspješna karijera i svjetska slava nisu jamstvo sigurnosti. Dodatni uteg glumčevim financijama bio je i zloglasni ugovor koji je potpisao kao dvadesetogodišnjak za Dawson's Creek. Zbog nepovoljnih klauzula, za razliku od kolega iz drugih hit serija devedesetih poput Prijatelja, nikada nije primao značajnije tantijeme od nebrojenih repriza, što mu je uskratilo pasivan izvor prihoda koji je mogao osigurati njegovu obitelj.

POGLEDAJTE VIDEO: Učenici u Križevcima sami proizvode sir, a imaju i 60 krava: 'Praktična nastava je praktična nastava'