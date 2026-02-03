FREEMAIL
SVAKA ČAST /

Grand Slam showbiza: Steven Spielberg osvajanjem Grammyja stekao prestižan status

Grand Slam showbiza: Steven Spielberg osvajanjem Grammyja stekao prestižan status
Foto: Profimedia

Spielberg je ranije osvojio Emmy (televzijska nagrada), Oscar (filmska) i Tony (kazališna) pa je osvajanjem Grammyja ostvario podvig koji je postigla samo 21 osoba

3.2.2026.
8:25
Hina
Profimedia
Legendarni redatelj Steven Spielberg (79) u nedjelju je kompletirao 'grand slam' showbiz nagrada, osvojivši Grammy u kategoriji najboljeg glazbenog filma za dokumentarac "Glazba Johna Williamsa".

Grand Slam showbiza: Steven Spielberg osvajanjem Grammyja stekao prestižan status
Foto: Profimedia

Spielberg je ranije osvojio Emmy (televzijska nagrada), Oscar (filmska) i Tony (kazališna) pa je osvajanjem Grammyja ostvario podvig koji je postigla samo 21 osoba, od skladatelja Richarda Rodgersa i Alana Menkena do glumica Audrey Hepburn i Whoopi Goldberg, pa sve do pjevača Johna Legenda i Jennifer Hudson.

Dokumentarac "Glazba Johna Williamsa" slavi rad 93-godišnjeg skladatelja koji je surađivao sa 79-godišnjim Spielbergom na nizu filmova, uključujući klasike "Ralje" i "Schindlerova lista".

Grand Slam showbiza: Steven Spielberg osvajanjem Grammyja stekao prestižan status
Foto: Profimedia

"Ovo priznanje mi je očito od dubokog značaja jer potvrđuje ono što znam već više od 50 godina: utjecaj Johna Williamsa na kulturu i glazbu je nemjerljiv, a njegova umjetnost i nasljeđe su nenadmašni", priopćio je Spielberg u objavi na Instagramu svoje tvrtke Amblin Entertainment.

Spielberg je osvojio tri Oscara, dva za najboljeg redatelja i jednog za najbolji film za "Schindlerovu listu". Osvojio je četiri Emmyja za razne projekte, uključujući seriju "Združena braća" o Drugom svjetskom ratu.

Osvojio je nagradu Tony za produkciju mjuzikla "A Strange Loop".

SVAKA ČAST /
Grand Slam showbiza: Steven Spielberg osvajanjem Grammyja stekao prestižan status