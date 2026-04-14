FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BOL NE PROLAZI /

Slomljeni Darko Lazić objavio nikad viđenu snimku pokojnog brata: 'Još čekam da se pojaviš'

Slomljeni Darko Lazić objavio nikad viđenu snimku pokojnog brata: 'Još čekam da se pojaviš'
×
Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL

Unatoč ogromnoj boli, pjevač se već dva tjedna nakon tragedije vratio nastupima. Istaknuo je kako je to morao učiniti, ne samo zbog sebe, već i zbog obitelji svog pokojnog brata

14.4.2026.
8:22
Hot.hr
Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Srpski pjevač Darko Lazić  (34) i dalje se teško nosi s gubitkom brata Dragana Lazića, koji je tragično stradao 11. ožujka u teškoj prometnoj nesreći. Bol i nevjerica ne jenjavaju, a Darko je sada ponovno dirnuo javnost objavom na društvenim mrežama.

Na svom Instagram profilu podijelio je dosad neviđen crno-bijeli snimak svog brata. Na videu je Dragan nasmijan, opušten i okružen prijateljima u jednom lokalu. 

Uz objavu, pjevač je napisao potresne riječi:

"Još čekam da se pojaviš, brate moj… Ne mogu i nikada neću prihvatiti da te nema", dodavši emotikone slomljenog srca.

Foto: Instagram

'Izgubio sam pola sebe'

Podsjetimo, Dragan Lazić poginuo je u teškoj prometnoj nesreći 11. ožujka, a Darko se tada, vidno slomljen, obratio javnosti:

"Bit ću jako kratak, neću puno pričati. Ne znam što bih vam rekao. Izgubio sam veliki dio sebe, sve mi je ovo teško palo. Izgubio sam pola sebe, pola svog života, pola svog srca, svog najrođenijeg, što ne bih nikome poželio", rekao je kroz suze.

Vratio se nastupima

Unatoč ogromnoj boli, pjevač se već dva tjedna nakon tragedije vratio nastupima. Istaknuo je kako je to morao učiniti, ne samo zbog sebe, već i zbog obitelji svog pokojnog brata.

"Najradije, kad bih znao da ga mogu vratiti, nikad više u životu ne bih zapjevao. Ali moja publika od mene očekuje da pjevam, a i on bi bio ljut da ne pjevam. On je uz mene, u mom srcu, i gleda nas s ljepšeg mjesta. Večeras ću prvi put pjevati za njega i pjevat ću za njega do kraja života", rekao je tada.

Dodao je i kako sada osjeća veliku odgovornost:

"Morao sam biti jak, jer sam ostao uz njih. Kad mene vide da padnem, oni još više potonu. Trudim se ohrabriti ih i podići tu srušenu kulu. Moram brinuti o njegovoj djeci, majci, snahi… Ostao sam, ajmo reći, glava obitelji."

 

 

Darko LazićSmrt U ObiteljiTragedija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike