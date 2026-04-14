Slomljeni Darko Lazić objavio nikad viđenu snimku pokojnog brata: 'Još čekam da se pojaviš'

Srpski pjevač Darko Lazić (34) i dalje se teško nosi s gubitkom brata Dragana Lazića, koji je tragično stradao 11. ožujka u teškoj prometnoj nesreći. Bol i nevjerica ne jenjavaju, a Darko je sada ponovno dirnuo javnost objavom na društvenim mrežama.

Na svom Instagram profilu podijelio je dosad neviđen crno-bijeli snimak svog brata. Na videu je Dragan nasmijan, opušten i okružen prijateljima u jednom lokalu.

Uz objavu, pjevač je napisao potresne riječi:

"Još čekam da se pojaviš, brate moj… Ne mogu i nikada neću prihvatiti da te nema", dodavši emotikone slomljenog srca.

'Izgubio sam pola sebe'

Podsjetimo, Dragan Lazić poginuo je u teškoj prometnoj nesreći 11. ožujka, a Darko se tada, vidno slomljen, obratio javnosti:

"Bit ću jako kratak, neću puno pričati. Ne znam što bih vam rekao. Izgubio sam veliki dio sebe, sve mi je ovo teško palo. Izgubio sam pola sebe, pola svog života, pola svog srca, svog najrođenijeg, što ne bih nikome poželio", rekao je kroz suze.

Vratio se nastupima

Unatoč ogromnoj boli, pjevač se već dva tjedna nakon tragedije vratio nastupima. Istaknuo je kako je to morao učiniti, ne samo zbog sebe, već i zbog obitelji svog pokojnog brata.

"Najradije, kad bih znao da ga mogu vratiti, nikad više u životu ne bih zapjevao. Ali moja publika od mene očekuje da pjevam, a i on bi bio ljut da ne pjevam. On je uz mene, u mom srcu, i gleda nas s ljepšeg mjesta. Večeras ću prvi put pjevati za njega i pjevat ću za njega do kraja života", rekao je tada.

Dodao je i kako sada osjeća veliku odgovornost:

"Morao sam biti jak, jer sam ostao uz njih. Kad mene vide da padnem, oni još više potonu. Trudim se ohrabriti ih i podići tu srušenu kulu. Moram brinuti o njegovoj djeci, majci, snahi… Ostao sam, ajmo reći, glava obitelji."

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski stručnjaci razmontirali Trumpa: 'Ne samo blasfemija nego mesijanizam'