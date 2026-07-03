Slavni glumac bori se s neizlječivom bolesti: 'Usporen sam, teško pričam. Ali obitelj mi čuva leđa'
Oni koji se bore s Alzheimerovom bolesti žive u prosjeku četiri do osam godina nakon dijagnoze
Zvijezda filma "Smrtonosno oružje" Danny Glover objavio je da ima Alzheimerovu bolest i da se oslanja na podršku svoje obitelji dok živi s tom neizlječivom bolešću.
"Mogu živjeti s tim, u određenom smislu", rekao je 79-godišnji Glover. "Siguran sam da će se stvari, kako se stanje bude razvijalo, razlikovati i mijenjati."
Glover je rekao da je neurodegenerativna bolest utjecala na njegov govor i usporila mu kretanje, ali da mu obitelj pomaže.
"Oni mi čuvaju leđa", rekao je.
Glover, koji je 2022. godine osvojio počasnu nagradu Akademije kao priznanje za svoj humanitarni rad, plodan je glumac poznat po širokom rasponu uloga.
Nezaboravne filmske uloge uključuju korumpiranog policajca u trileru "Svjedok" s Harrisonom Fordom i komični nastup u ekscentričnom filmu Wesa Andersona "Obitelj čudaka", uz Genea Hackmana.
Imao je i plodnu televizijsku karijeru, s ponavljajućim ulogama u standardnim filmovima poput "Ulica Hill" i "Hitna služba".
Alzheimerova bolest neizlječiva je vrsta demencije koja utječe na pamćenje, razmišljanje i ponašanje te se progresivno pogoršava, prema Udruzi za Alzheimerovu bolest.
Obično pogađa osobe starije od 65 godina. Oni kojima je dijagnosticirano ovo stanje žive u prosjeku četiri do osam godina nakon dijagnoze, iako neki žive mnogo dulje.