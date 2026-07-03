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DANNY GLOVER /

Slavni glumac bori se s neizlječivom bolesti: 'Usporen sam, teško pričam. Ali obitelj mi čuva leđa'

Slavni glumac bori se s neizlječivom bolesti: 'Usporen sam, teško pričam. Ali obitelj mi čuva leđa'
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Foto: Diego Corredor/imago stock&people/Profimedia

Oni koji se bore s Alzheimerovom bolesti žive u prosjeku četiri do osam godina nakon dijagnoze

3.7.2026.
16:37
Hot.hr
Diego Corredor/imago stock&people/Profimedia
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Zvijezda filma "Smrtonosno oružje" Danny Glover objavio je da ima Alzheimerovu bolest i da se oslanja na podršku svoje obitelji dok živi s tom neizlječivom bolešću.

"Mogu živjeti s tim, u određenom smislu", rekao je 79-godišnji Glover. "Siguran sam da će se stvari, kako se stanje bude razvijalo, razlikovati i mijenjati."

Glover je rekao da je neurodegenerativna bolest utjecala na njegov govor i usporila mu kretanje, ali da mu obitelj pomaže.

"Oni mi čuvaju leđa", rekao je.

Slavni glumac bori se s neizlječivom bolesti: 'Usporen sam, teško pričam. Ali obitelj mi čuva leđa'
Foto: IFA Film/United Archives/Profimedia

Glover, koji je 2022. godine osvojio počasnu nagradu Akademije kao priznanje za svoj humanitarni rad, plodan je glumac poznat po širokom rasponu uloga.

Nezaboravne filmske uloge uključuju korumpiranog policajca u trileru "Svjedok" s Harrisonom Fordom i komični nastup u ekscentričnom filmu Wesa Andersona "Obitelj čudaka", uz Genea Hackmana.

Slavni glumac bori se s neizlječivom bolesti: 'Usporen sam, teško pričam. Ali obitelj mi čuva leđa'
Foto: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd/Alamy/Profimedia

Imao je i plodnu televizijsku karijeru, s ponavljajućim ulogama u standardnim filmovima poput "Ulica Hill" i "Hitna služba".

Alzheimerova bolest neizlječiva je vrsta demencije koja utječe na pamćenje, razmišljanje i ponašanje te se progresivno pogoršava, prema Udruzi za Alzheimerovu bolest.

Obično pogađa osobe starije od 65 godina. Oni kojima je dijagnosticirano ovo stanje žive u prosjeku četiri do osam godina nakon dijagnoze, iako neki žive mnogo dulje.

Danny GloverAlzheimerova Bolest
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