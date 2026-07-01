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Zvijezda 'Smrtonosnog oružja' otkrila tešku dijagnozu: 'Bolest skrivam već četiri godine'

Zvijezda 'Smrtonosnog oružja' otkrila tešku dijagnozu: 'Bolest skrivam već četiri godine'
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Foto: BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Glumac Danny Glover u emotivnom je intervjuu priznao da boluje od Alzheimera, a otkrio je i pravi razlog zašto je odlučio podijeliti tu vijest

1.7.2026.
18:20
Hot.hr
BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia
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Slavni američki glumac Danny Glover (79), poznat po ulozi u serijalu „Smrtonosno oružje“, objavio je da mu je dijagnosticirana Alzheimerova bolest. Vijest je podijelio u emotivnom intervjuu koji je dao u NBC-jevoj emisiji TODAY.

Otkrio je kako mu je bolest dijagnosticirana još prije četiri godine, no tek je sada odlučio javno progovoriti o tome. U razgovoru s voditeljem Lesterom Holtom otkrio je kako je razlog za to želja da pomogne u smanjenju stigme koja i dalje prati bolest. Naglasio je kako je siguran da će se stvari sada mijenjati te kako će bolest napredovati i izgledati sve drukčije. Alzheimerova bolest je najčešći oblik demencije, a u svijetu od nje godišnje oboli više od milijun ljudi.

Zvijezda 'Smrtonosnog oružja' otkrila tešku dijagnozu: 'Bolest skrivam već četiri godine'
Foto: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd/Alamy/Profimedia

Poznat po kultnom serijalu 'Smrtonosno oružje'

Danny Glover je američki glumac, redatelj i aktivist najpoznatiji po ulozi u filmskoj franšizi „Smrtonosno oružje“. Tijekom karijere duge više od 40 godina ostvario je niz uspješnih uloga u filmu i na televiziji, a često je radio i na društveno angažiranim projektima te podržavao humanitarne i političke inicijative. Glover je bio jedan od najprepoznatljivijih lica Hollywooda osamdesetih i devedesetih godina prošlog stoljeća.

Alzheimerova BolestDanny GloverSmrtonosno Oružje
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