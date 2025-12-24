Godišnja doba ne postoje za Dua Lipu: Slavna pjevačica ističe figuru u kupaćem i zimi

Britanska pop zvijezda Dua Lipa (30) ne prestaje oduševljavati fanove svojim besprijekornim izgledom, a ono što je posebno karakteristično za nju jest da svoje slobodno vrijeme gotovo uvijek provodi u kupaćem kostimu. Bez obzira radi li se o ljetnim vrućinama ili hladnijim mjesecima, pjevačica uživa na suncu, pokazujući figuru i samopouzdanje koje oduzima dah.

Trenutno se nalazi u Meksiku sa svojim zaručnikom, engleskim glumcem, Callumom Turnerom (35) gdje uživa u luksuznom odmoru i toplom vremenu. Dua je sama odgovarala na šale da je “uvijek na odmoru”, ističući kako to nije baš točno - ona jednostavno ‘pretvara sve što radi u odmor’, ali i napominje da je radila naporno na turnejama i u studiju prije nego što si je uzela vrijeme za opuštanje.

Iza njezine zategnute linije ne stoji samo genetika i sunčeve zrake - Dua redovito vodi discipliniranu wellness i fitness rutinu. Uključuje raznovrsne vježbe poput reformer Pilatesa, joge i drugih treninga za snažan core i fleksibilnost, što joj pomaže održavati formu čak i dok putuje i odmara se.

