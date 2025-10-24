Slavlje u obitelji Čagalj: Ponosni Jole objavio je lijepu vijest o svojoj kćeri

Pjevač Joško Čagalj Jole (53) raznježio je pratitelje objavom na društvenim mrežama. Njegova najstarija kći, Iva Čagalj, napunila je 19 godina, a ponosni tata nije skrivao emocije.

Na svom Instagram profilu objavio je njihovu zajedničku fotografiju.

"Sretan rođendan", napisao je.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Jedna godina sreće'

Podsjetimo, Iva je vrlo aktivna na društvenim mrežama. Na TikToku ima oko 90 tisuća pratitelja, a na Instagramu više od 20 tisuća. Tamo često dijeli modne kombinacije i zabavne snimke, u kojima joj se ponekad pridruži i otac Jole.

Ova mlada ljepotica ne skriva svoj ljubavni život od očiju javnosti. Na svome profilu ima objavu na kojoj u bazenu pozira sa svojim partnerom Davidom.

"Jedna godina sreće", napisala je Iva uz fotografiju na kojoj je u zagrljaju svog partnera, a koju je stavila na svoju Instagram priču nedavno i tako otkrila da su godinu dana u vezi.

Joško Čagalj Jole sa suprugom Anom uz Ivu ima dvije kćeri: Emu (16) i Tiju (13) te najmlađeg sina Ivana Luku (5).

Kao što je rekao u ožujku za Net.hr, pjevaču nimalo ne smeta što je njegova najstarija kći sve više u centru medijske pažnje. Kazao je kako mu je na prvu bilo čudno što ga mediji ispituju o kćerima, no, da je sad već naučen na njihovu medijsku eksponiranost. Osim što o kćeri često čita u medijima, same riječi hvale imaju i osobe iz njihove okoline. "Iva slovi kao jedan dobar čovjek, dobra cura i dobar prijatelj, a smatram i da je dosta razumna. Doživljavaju je kao jednu pristojnu i normalnu curu te se nadam se da će takva i ostati. Ponosan sam na svoju djecu, bar zasad", otkrio je tada.

POGLEDAJTE VIDEO: Tri sestre, igre moći i zločin: Zavirite na set nove RTL-ove serije koja će vas prikovati za ekrane