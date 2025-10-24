Slavlje u obitelji Čagalj: Ponosni Jole objavio je lijepu vijest o svojoj kćeri
Obitelj Joška Čagalja ima razlog za slavlje
Pjevač Joško Čagalj Jole (53) raznježio je pratitelje objavom na društvenim mrežama. Njegova najstarija kći, Iva Čagalj, napunila je 19 godina, a ponosni tata nije skrivao emocije.
Na svom Instagram profilu objavio je njihovu zajedničku fotografiju.
"Sretan rođendan", napisao je.
'Jedna godina sreće'
Podsjetimo, Iva je vrlo aktivna na društvenim mrežama. Na TikToku ima oko 90 tisuća pratitelja, a na Instagramu više od 20 tisuća. Tamo često dijeli modne kombinacije i zabavne snimke, u kojima joj se ponekad pridruži i otac Jole.
Ova mlada ljepotica ne skriva svoj ljubavni život od očiju javnosti. Na svome profilu ima objavu na kojoj u bazenu pozira sa svojim partnerom Davidom.
"Jedna godina sreće", napisala je Iva uz fotografiju na kojoj je u zagrljaju svog partnera, a koju je stavila na svoju Instagram priču nedavno i tako otkrila da su godinu dana u vezi.
Joško Čagalj Jole sa suprugom Anom uz Ivu ima dvije kćeri: Emu (16) i Tiju (13) te najmlađeg sina Ivana Luku (5).
Kao što je rekao u ožujku za Net.hr, pjevaču nimalo ne smeta što je njegova najstarija kći sve više u centru medijske pažnje. Kazao je kako mu je na prvu bilo čudno što ga mediji ispituju o kćerima, no, da je sad već naučen na njihovu medijsku eksponiranost. Osim što o kćeri često čita u medijima, same riječi hvale imaju i osobe iz njihove okoline. "Iva slovi kao jedan dobar čovjek, dobra cura i dobar prijatelj, a smatram i da je dosta razumna. Doživljavaju je kao jednu pristojnu i normalnu curu te se nadam se da će takva i ostati. Ponosan sam na svoju djecu, bar zasad", otkrio je tada.
