Jole otkrio istinu o sebi koja mnoge kopka: 'Ovo ne radim već 25 godina dok nastupam...'

Joško Čagalj Jole (53), poznati hrvatski pjevač, na sceni je više od dva desetljeća, svojim hitovima i energičnim nastupima osvojio je publiku diljem Hrvatske. U intervjuu za Happy FM, priznao je da su mnogi na početku karijere mislili “da sam na nečemu” kada bi se pojavio pun energije i skakao na pozornici, ali to je, kaže, jednostavno njegov karakter i način izražavanja.

Karijera, hitovi i suradnje

Jole je postao nezaobilazan izvođač za proslave i tulume, a njegovim koncertima od prvog do posljednjeg reda dominira dobra vibra. Snimio je hitove poput “Duša od papira”, “Kada žene tulumare” te najnoviji singl “Od malih nogu”. U razgovoru ističe kako je uvijek spreman na glazbene izazove, primjerice, otvoren je i za duete s reperima i izvođačima iz drugačijih žanrova. 'Ja sam energičan čovjek i volim izazove. Uvijek sam za neki dobar glazbeni spoj. Bilo bi zanimljivo čuti, recimo, duet s Gršom' izjavio je Jole.

Privatni život i navike

Privatno, Jole je muzikalna osoba puna optimizma, brine o podršci, obitelji i dobrom društvu. Kako kaže: “Gdje god oko mene ima dobrih ljudi, ja se super osjećam.” U braku je od 2006. s Anom, s kojom ima četvero djece - tri kćeri i sina. Jedna od njegovih osobnih navika koju je otkrio je da već 25 godina ne pije alkohol dok nastupa, jer vjeruje da samo tako može dati svoj maksimum pred publikom. Također, nije često u kuhinji, ali uživa u pripremi roštilja i u trenucima odmora s najbližima.

Što slijedi?

S obzirom na njegovu konstantnu energiju i ljubav prema glazbi, čini se da Jole ne planira usporiti. Nova pjesma, suradnje i uvijek spremna pozitivna atmosfera na nastupima govore da će i dalje biti jedan od omiljenih zabavljača hrvatske scene.

