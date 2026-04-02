Skrivena kći najmoćnije američke obitelji: Napravili joj lobotomiju i zatvorili u instituciju

U sagi o obitelji Kennedy, prepunoj političkih trijumfa, glamura i šokantnih tragedija, jedna je priča desetljećima ostala skrivena u najdubljoj sjeni. To je priča o Rose Marie "Rosemary" Kennedy, sestri nikad prežaljenog američkog predsjednika Johna F. Kennedyja, te najstarijoj kćeri Josepha i Rose Kennedy, čiji je život žrtvovan na oltaru obiteljske ambicije i čija je patnja postala tihi pokretač jedne od najvećih svjetskih humanitarnih inicijativa.

Njezina sudbina nije samo obiteljska tragedija, već i potresno svjedočanstvo o brutalnosti jednog vremena i cijeni koju je plaćala žena čija jedina "krivnja" bila to što se nije uklapala u savršenu sliku najmoćnije američke dinastije.

Djevojka koja se nije uklapala u savršenu sliku

Rođena 13. rujna 1918. godine, Rosemary je od prvog dana bila suočena s nedaćama. U jeku pandemije španjolske gripe, liječnik nije bio dostupan, a medicinska sestra je, prema kasnijim svjedočanstvima, puna dva sata sprječavala porođaj, držeći djetetovu glavu u porođajnom kanalu. Vjeruje se da je upravo taj dugotrajni nedostatak kisika uzrokovao oštećenje mozga koje je definiralo njezin život.

Dok su njezina braća, budući predsjednik John F. Kennedy i senatori Robert i Ted, odrastala u okruženju žestoke kompetitivnosti, Rosemary je zaostajala. Imala je poteškoća s čitanjem i pisanjem, a njezine su intelektualne sposobnosti procijenjene na razinu četvrtog razreda osnovne škole. Unatoč tome, opisi iz njezine mladosti govore o toploj, privrženoj i lijepoj djevojci koja je uživala u plesu, operi i druženju.

Dnevnici koje je vodila kasnih 1930-ih otkrivaju život ispunjen društvenim događanjima. Vrhunac njezine mladosti bio je 1938. godine kada je, zajedno sa sestrom Kathleen, predstavljena britanskom kraljevskom paru na dvoru u Buckinghamskoj palači, što su popratili svi tadašnji mediji.

Obitelj je ulagala goleme napore da prikrije njezine poteškoće, predstavljajući je javnosti kao sramežljivu djevojku koja se "školuje za odgojiteljicu u vrtiću".

Očev strah i kobna odluka

Uoči Drugog svjetskog rata, Rosemaryno stanje se pogoršalo. U ranim dvadesetima postala je buntovna, patila od naglih promjena raspoloženja i povremenih nasilnih ispada. Počela je noću bježati iz samostanske škole u koju je bila smještena, što je kod njezinog oca, Josepha P. Kennedyja starijeg, izazvalo paniku. U svijetu u kojem je mentalna bolest bila golema stigma, a politička budućnost njegovih sinova ovisila o besprijekornoj slici obitelji, Rosemaryno nepredvidivo ponašanje postalo je prijetnja. Bojao se skandala, neželjene trudnoće ili bilo čega što bi moglo narušiti ugled klana Kennedy.

U potrazi za rješenjem, Joseph je čuo za novu, eksperimentalnu proceduru, prefrontalnu lobotomiju, koju su liječnici Walter Freeman i James Watts promovirali kao čudesan lijek za mentalne bolesti. Obećavali su smirivanje pacijenata i rješavanje "problema". U studenom 1941. godine, bez znanja svoje supruge Rose, Joseph Kennedy donio je odluku koja će zauvijek uništiti život njegove kćeri. Dvadesettrogodišnja Rosemary odvedena je na operaciju.

Užas koji je prekinuo život

Zahvat je bio brutalan. Rosemary je tijekom operacije bila budna. Liječnici su joj izbušili dvije rupe u lubanji i metalnim instrumentom, nalik nožu za maslac, počeli rezati veze u frontalnom režnju njezina mozga. Kako bi procijenili koliko tkiva treba prerezati, tražili su od nje da pjeva, recitira molitve i broji. Prestali su tek kada je postala nekoherentna i zauvijek utihnula.

Posljedice su bile katastrofalne. Lobotomija nije riješila njezine probleme, već ih je beskonačno pogoršala. Njezina mentalna sposobnost svedena je na razinu dvogodišnjeg djeteta. Izgubila je sposobnost govora, postala je inkontinentna i jedva se kretala. Živahna, topla djevojka koja je voljela plesati pretvorena je u osobu potpuno ovisnu o tuđoj skrbi.

Odmah nakon neuspjele operacije, Rosemary je potajno institucionalizirana. Najprije je provela nekoliko godina u jednoj privatnoj psihijatrijskoj ustanovi, da bi 1949. bila trajno smještena u St. Coletta School for Exceptional Children u Wisconsinu, gdje je provela ostatak života. Time je započelo dugo razdoblje obiteljske šutnje. Njezino ime se prestalo spominjati. Braći i sestrama rečeno je da se povukla i živi mirnim životom daleko od očiju javnosti. Otac je nikada nije posjetio u instituciji. Majka Rose nije je vidjela punih dvadeset godina. Istina o njezinoj sudbini i lokaciji otkrivena je ostatku obitelji tek 1961., nakon što je Joseph Kennedy doživio teški moždani udar koji ga je ostavio bez moći govora.

Nasljeđe koje je promijenilo svijet

Nakon očeve smrti 1969. godine, obitelj je postupno počela ponovno uključivati Rosemary u svoj život. Sestre i brat Ted redovito su je posjećivali, vodeći je na obiteljska okupljanja. Posebno snažnu vezu s njom gajila je sestra Eunice Kennedy Shriver, koju je Rosemaryna sudbina duboko potresla. Inspirirana sestrinom patnjom i izazovima s kojima se suočavaju osobe s intelektualnim teškoćama, Eunice je 1968. godine osnovala Specijalnu olimpijadu, globalni pokret koji danas uključuje milijune sportaša.

Tako je najmračnija tajna obitelji Kennedy postala izvorom svjetla za nebrojene ljude diljem svijeta. Tragedija jedne žene potaknula je revoluciju u percepciji i tretmanu osoba s invaliditetom. Rosemary Kennedy umrla je 7. siječnja 2005. u 86. godini, okružena sestrama i bratom. Bila je prvo od devetero djece Kennedyjevih koje je umrlo prirodnom smrću, nakon života provedenog u tišini, ali čije je nasljeđe postalo glasnije od bilo koje riječi koju je ikada mogla izgovoriti.

