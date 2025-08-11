'RUDLAVA' /

Sjećate se Endija? Ovo je njegova odabranica, godinama su zajedno

Foto: Instagram
Lora je djevojka hrvatskog pjevača Endija.
Hrvatski pjevač Endi Schrotter (27) često objavljuje privatni život na Instagramu, pa tako i curu Loru poznatiju kao 'Rudlava'. Lora se, isto kao i Endi, bavi plesom i sudjelovala je u nekoliko njegovih spotova. Zajedno su već godinama, a Lora je u kolovozu proslavila 25. rođendan, koji joj je Endi javno čestitao putem Instagram priče u kojoj je napisao: ''Sretan ročkas ljubavi! Pola stoljeća ulalaaaa''.

Lea Obelić
Endi SchrotterEndi
