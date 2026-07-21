Sjećate se para koji se popeo na Empire State Building? Sada otkrivaju nove probleme s policijom

Svjetski poznati influenceri i "osvajači krovova" Angela Nikolau (33) i Ivan Beerkus (32), koji su se proslavili opasnim usponima na najviše građevine svijeta, suočavaju se s pravnim posljedicama svog posljednjeg pothvata. U nedavnoj objavi na Instagramu, Angela je podijelila frustrirajuće iskustvo s njujorškom policijom, koja odbija vratiti osobne stvari zaplijenjene nakon uhićenja, a među njima se nalazi i predmet od posebne sentimentalne vrijednosti.

'Ne žele nam vratiti prsten'

Na nizu fotografija na kojima pozira sa svojim partnerom Ivanom Beerkusom, Nikolau je otkrila ishod posjeta policijskoj postaji. "Danas smo išli u policijsku postaju kako bismo pokušali dobiti svoje stvari natrag, ali i dalje mi ne žele vratiti prsten, zastavu i odjeću koju smo nosili na Empire State Buildingu", napisala je u opisu objave.

Ono što je posebno razljutilo njezine pratitelje jest činjenica da policija zadržava prsten, s obzirom na to da je upravo tijekom tog uspona Beerkus zaprosio Angelu. Komentari podrške brzo su se nanizali. "Ako ne dobiješ taj prsten, svi idemo u rat", poručila je jedna korisnica, dok je druga dodala: "Čekaj, zadržavanje prstena je suludo, koju peticiju trebam potpisati za tebe?"

Ljubavna priča s Netflixa

Cijeli slučaj posljedica je događaja od prvog srpnja 2026. godine, kada su Nikolau i Beerkus ilegalno osvojili vrh Empire State Buildinga. Par, čija je nevjerojatna životna priča prikazana u Netflixovom dokumentarcu "Skywalkers: A Love Story" iz 2024., na vrhu je razvio transparent s porukom mira: "Kada snaga ljubavi pobijedi ljubav prema moći, svijet će upoznati mir". Uspon je završio prosidbom na jednoj od najpoznatijih zgrada na svijetu, a sve su zabilježile kamere i helikopteri.

Nakon silaska, par je uhićen i suočen s teškim optužbama, uključujući provalu, nesmotreno ugrožavanje i nanošenje štete. Iako su pušteni na slobodu bez jamčevine, njihove stvari, koje su nosili tijekom uspona, ostale su zaplijenjene kao dokazni materijal. Nikolau je objavu iskoristila i kako bi zagolicala maštu svojih obožavatelja. "Usput, radimo na nečemu... i to ću prvo podijeliti sa svojim pretplatnicima", najavila je.