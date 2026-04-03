Sina Halida Bešlića poslao emotivnu poruku: 'Ovo mi je prva radost nakon tate i majke'

Dino Bešlić, poduzetnik i jedini sin preminulog pjevača Halida Bešlića, oglasio se na društvenim mrežama nakon velike pobjede reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Italije.

Povod njegove objave bio je plasman reprezentacije na Svjetsko nogometno prvenstvo, što je izazvalo slavlje diljem zemlje, osobito u Zenici gdje je utakmica odigrana.

Teško razdoblje i tračak radosti

Dino je uz snimku slavlja podijelio emotivnu poruku u kojoj je otkrio koliko mu ovaj trenutak znači u privatnom životu.

„Poslije smrti tate u ovih šest mjeseci i bolesti moje majke, ovo mi je prva radost. Znam samo da bi on bio ponosan na vas jer znam koliko mu je značila Bosna i Hercegovina koju je volio neizmjerno“, napisao je.

Dodao je i zahvalu reprezentaciji zbog, kako kaže, radosti koju su donijeli građanima.

Odlazak glazbene legende

Podsjetimo, Halid Bešlić, legendarni bosanskohercegovački pjevač, preminuo je nakon boravka u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, gdje je bio hospitaliziran zbog ozbiljnih zdravstvenih problema.

Zbog pogoršanog stanja morao je otkazati planirane nastupe, a kasnije je premješten na odjel onkologije zbog problema s jetrom. Vijest o njegovoj smrti duboko je potresla javnost diljem regije.

Obitelj prolazila kroz teško razdoblje

Nakon njegove smrti otkriveno je i kako je njegova supruga Sejda Bešlić također bila hospitalizirana, no ubrzo je puštena na kućnu njegu te se, prema riječima bliskih osoba, oporavlja.

Unatoč teškim mjesecima, pobjeda reprezentacije donijela je barem kratki trenutak radosti u život obitelji Bešlić.

POGLEDAJTE VIDEO:Drugi gube živce zbog bure i kaosa, oni trljaju ruke: 'Mi prozore širom otvaramo!