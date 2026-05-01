Sin hollywoodske zvijezde živi u prikolici: 'Imam kuhinju, tuš kabinu i vani mjesto za logorsku vatru'

Chet Hanks, glumac i sin slavnog para Toma Hanksa i Rite Wilson, iznenadio je javnost priznanjem da je zamijenio klasičan životni stil za život u prikolici. Gostujući u emisiji 'The Tonight Show' 35-godišnjak je otkrio da se nedavno preselio u Nashville kako bi se posvetio karijeri u country glazbi.

Minimalistički način života

Glumac poznat po ulozi u seriji 'Running Point' objasnio je kako nije želio ponovno prolaziti kroz proces opremanja stana, budući da je nedavno uredio stan u Los Angelesu.

“Doslovno sam upravo kupio i uredio stan u L.A.-u i nisam to htio raditi ispočetka. Boravio sam po Airbnbovima i hotelima, ali to brzo dosadi jer volim imati svoj prostor”, rekao je.

Inspiraciju za neobičan potez pronašao je tijekom putovanja u Kaliforniji, gdje je prvi put isprobao minimalistički način života.

“Odsjeo sam u Airstream prikolici i stvarno mi se svidjelo. Pomislio sam: ‘Čovječe, želim jednu takvu’ – i tako sam i napravio, kupio sam prikolicu”, ispričao je.

'Vjerojatno sam najmlađa osoba tamo'

Iako njegova prikolica nije luksuzni Airstream, već model Jayco Eagle, Hanks kaže da mu pruža sve što mu treba za život.

“Imam kuhinju, imam tuš kabinu – što je velika stvar u prikolicama jer se često tuš i WC kombiniraju u jedan prostor”, objasnio je.

Iako je u potpunosti prigrlio život u “kampu prikolica”, priznaje da se poprilično razlikuje od svojih susjeda.

“Vjerojatno sam najmlađa osoba tamo, i to mlađa 30 ili 40 godina od ostalih”, našalio se.

Dodaje i kako stvarnost života u takvom okruženju nije ni približno onakva kakvom je ljudi zamišljaju.

“Nije to kako mislite. Ljudi zamišljaju da je opasno ili sumnjivo, ali zapravo su tamo većinom umirovljenici. Sjajni ljudi”, rekao je.

Na pitanje voditelja koristi li pogodnosti koje kamp nudi, Hanks je priznao da ipak vodi prilično miran život.

“Imam vani mjesto za logorsku vatru i koristio sam ga, ali većinom radim isto što i doma – ostajem unutra, ležim u krevetu i gledam Netflix”, zaključio je.

