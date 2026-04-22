Oženio se sin Meg Ryan: Slavne face stigle na vjenčanje, ali sve se odvilo u tajnosti.

Glumački par Jack Quaid (33) i Claudia Doumit (34) navodno su izrekli sudbonosno 'da', piše People.

Prema pisanju australskog The Daily Telegrapha, vjenčali su se u subotu, 18. travnja, na intimnoj ceremoniji na imanju Mona Farm oko 90 kilometara od australskog glavnog grada Canberra.

Mladenci su, prema fotografijama koje su gosti nakratko podijelili na društvenim mrežama, uživali u prvom plesu na svadbenom slavlju održanom u velikom šatoru u stražnjem dijelu imanja. Iako su te fotografije u međuvremenu uklonjene, detalji s vjenčanja ipak su procurili u javnost.

Doumit je zablistala u satenskoj vjenčanici prljavo bijele boje s naboranom suknjom i cvjetnim rajfom u kosi, dok je Quaid odabrao upečatljiv crveni sako u western stilu, ukrašen zlatnim vezom.



Na glamuroznoj listi uzvanika našla su se brojna poznata imena. Među gostima su bili Jackovi roditelji, Meg Ryan (64) i Dennis Quaid (72), kao i holivudske zvijezde Alec Baldwin, Tom Hanks, Kevin Costner i Henry Golding. Mladencima su se pridružili i kolege iz serije „The Boys“, uključujući Karla Urbana, Colby Minifie i Nathana Mitchella.

Za svoj prvi ples par je, kako se navodi, odabrao pjesmu „Atlantis“ glazbenika Donovana.

Boravak u Braidwoodu mladenci su iskoristili i za opušteno druženje s gostima, pa su tako posjetili i restoran Smokey Horse Nepalese Restaurant. Upravo je taj restoran na društvenim mrežama čestitao paru: „Velike čestitke mladencima, prekrasan ste par. Želimo vam beskrajnu sreću i uspjeh u godinama koje dolaze! Bilo nam je zadovoljstvo ugostiti vas u našem malom gradu.“

Prema istom izvoru, mladenci su tijekom boravka odsjedali upravo na imanju Mona Farm, zajedno s Jackovim roditeljima. Meg Ryan kasnije je viđena i u zračnoj luci u Sydney.

U međuvremenu, Urban je na društvenim mrežama podijelio fotografiju iz Hyatt Hotel Canberra uz opis „Suited n booted“, dodatno potaknuvši nagađanja o ovom glamuroznom vjenčanju.

