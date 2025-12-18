Sin Aleksandre Prijović ide u najmoderniji vrtić, a prevozi ga osobni vozač luksuznim vozilom

Prema tvrdnjama izvora bliskih pjevačici za Mondo.rs, Aleksandra Prijović ni kada je riječ o obrazovanju svoje djece ne pristaje na kompromise. Za školovanje svog sina mjesečno izdvaja oko 2.500 eura, a njegov svakodnevni dolazak u vrtić organiziran je uz pomoć vozača luksuznog kombija koji ga svakog dana dovozi i sigurno vraća kući. Kako navodi izvor, Aleksandri je najvažnije da njezina djeca imaju najbolje moguće uvjete za odrastanje, bez obzira na tuđa mišljenja.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

"Aleksandra želi samo najbolje za svoju djecu. Ne zanima je što drugi misle, važno joj je da mali Aleksandar već sada dobije suvremeno obrazovanje i odrasta u okruženju u kojem može razvijati talente i učiti strane jezike", ističe izvor za Mondo, dodajući da je riječ o iznimno modernom vrtiću.

Program uključuje višejezičnu nastavu, visoko obrazovane pedagoge i brižno osoblje, a poseban naglasak stavljen je na kreativne radionice, sportske aktivnosti i glazbeni program, kako bi dijete od najranije dobi imalo priliku razvijati različite interese i vještine.

Povratak na scenu

Aleksandra Prijović nedavno se pojavila na koncertu Saše Kovačevića u beogradskom Sava centru, gdje je otvoreno govorila o povratku nastupima, ali i o svojoj kćeri Ariji, od koje će se zbog novogodišnjih koncerata prvi put razdvojiti.

"Zaželjela sam se publike i nastupa, godina je brzo prošla. Koncerti 31. prosinca i 1. siječnja bit će prvo odvajanje od Arije, ali odmah se vraćam. Aleksandar je jako dobar i pazi na sestru. U studiju sam bila i tijekom trudnoće, stalno nešto pripremam", rekla je pjevačica.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell