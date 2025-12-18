Sin Aleksandre Prijović ide u najmoderniji vrtić, a prevozi ga osobni vozač luksuznim vozilom
Program uključuje višejezičnu nastavu, visoko obrazovane pedagoge i brižno osoblje
Prema tvrdnjama izvora bliskih pjevačici za Mondo.rs, Aleksandra Prijović ni kada je riječ o obrazovanju svoje djece ne pristaje na kompromise. Za školovanje svog sina mjesečno izdvaja oko 2.500 eura, a njegov svakodnevni dolazak u vrtić organiziran je uz pomoć vozača luksuznog kombija koji ga svakog dana dovozi i sigurno vraća kući. Kako navodi izvor, Aleksandri je najvažnije da njezina djeca imaju najbolje moguće uvjete za odrastanje, bez obzira na tuđa mišljenja.
"Aleksandra želi samo najbolje za svoju djecu. Ne zanima je što drugi misle, važno joj je da mali Aleksandar već sada dobije suvremeno obrazovanje i odrasta u okruženju u kojem može razvijati talente i učiti strane jezike", ističe izvor za Mondo, dodajući da je riječ o iznimno modernom vrtiću.
Program uključuje višejezičnu nastavu, visoko obrazovane pedagoge i brižno osoblje, a poseban naglasak stavljen je na kreativne radionice, sportske aktivnosti i glazbeni program, kako bi dijete od najranije dobi imalo priliku razvijati različite interese i vještine.
Povratak na scenu
Aleksandra Prijović nedavno se pojavila na koncertu Saše Kovačevića u beogradskom Sava centru, gdje je otvoreno govorila o povratku nastupima, ali i o svojoj kćeri Ariji, od koje će se zbog novogodišnjih koncerata prvi put razdvojiti.
"Zaželjela sam se publike i nastupa, godina je brzo prošla. Koncerti 31. prosinca i 1. siječnja bit će prvo odvajanje od Arije, ali odmah se vraćam. Aleksandar je jako dobar i pazi na sestru. U studiju sam bila i tijekom trudnoće, stalno nešto pripremam", rekla je pjevačica.
