Simona Mijoković raznježila pratitelje dirljivom posvetom ocu: 'Moj papito, volim te do neba!'

Simona Mijoković, bivša starleta, a danas autorica i odnedavno televizijska voditeljica, poznata po svjedočenju svoje duboke vjerske preobrazbe, ponovno je podijelila s javnošću intiman trenutak iz svog obiteljskog života. Na svom Instagram profilu objavila je emotivnu posvetu ocu Željku, koja je dirnula njezine brojne pratitelje i još jednom potvrdila vrijednosti koje danas živi.

Objavivši dvije fotografije na kojima pozira u nježnom zagrljaju s ocem, Simona je otkrila lice čovjeka kojeg od milja zove "papito". Uz fotografije je napisala kratku, ali snažnu poruku: "Moj 'papito', moj tata Željko, volim te do Neba! Hvala ti za svu ljubav."

Obitelj kao temelj novog života

Na fotografijama, snimljenim u opuštenoj kućnoj atmosferi, najvjerojatnije u kuhinji, Simona i njezin otac poziraju nasmiješeni za selfie. Dok je na prvoj fotografiji naslonila glavu na njegovo rame, na drugoj ga nježno ljubi u obraz, a izrazi lica oboje odaju duboku povezanost i toplinu. Upravo je obitelj postala središte Simoninog života nakon turbulentnog razdoblja medijske izloženosti i osobnih borbi.

Nakon udaje za Stanislava Mijokovića 2016. godine, svoj je dom pronašla u austrijskom Linzu, gdje se u potpunosti posvetila suprugu i djeci: kćerima Amaliji i Zvjezdani te sinovima Michaelu i Joshui. Iz prvog braka ima i kćer Gabrijelu, koja ju je nedavno učinila i bakom. Ova objava posvećena ocu stigla je samo tjedan dana nakon velikog obiteljskog slavlja, prve pričesti njezinog sina Joshue, što pokazuje da je ovo razdoblje za Simonu u potpunosti u znaku obiteljskog zajedništva.

Od svjedočanstva u knjizi do televizijskog ekrana

Simonin put od medijski eksponirane osobe do žene koja javno svjedoči svoju vjeru i promiče obiteljske vrijednosti nije ostao samo na društvenim mrežama. Svoju je životnu priču, uključujući i najteže trenutke, iskreno ispričala u autobiografskoj knjizi "Kako sam tražila ljubav". Njezin angažman nedavno je dobio i novu dimenziju, kada je postala voditeljica emisije "Novi život" na katoličkoj Laudato televiziji. U emisiji razgovara s gostima o njihovim životnim krizama i pronalasku smisla, čime nastavlja dijeliti poruku nade.

POGLEDAJTE VIDEO: Hoće li kiša pokvariti Prvi maj? Meteorologinja otkrila kad očekivati kišu, ali i prognozu za Praznik rada