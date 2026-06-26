Simona pozirala s Mateom Hohnjec pa otkrila: 'Plakala sam zbog svega što je prošla'

Simona Mijoković (41), nekadašnja medijska ličnost, a danas javna svjedokinja vjere, na svom je Instagram profilu podijelila dirljivu priču o ponovnom susretu sa starom prijateljicom, Mateom Hohnjec (38), nakon punih dvadeset godina. Njezina objava, popraćena fotografijama iz crkve, otkriva duboku emotivnu priču o iskupljenju, prijateljstvu i transformaciji koja je Simonu ganula do suza.

'Plakala sam i radovala se poradi njenog povratka'

U svojoj objavi Simona se prisjetila prvog susreta s Mateom prije dva desetljeća, kada su, kako kaže, obje živjele daleko od vjere. "Dragu sestru i prijateljicu Mateu upoznala sam prije 20 godina. Ante me upoznao s njom i već tada na prvi dojam bila mi je draga. Iako smo tada obadvije živjele za svijet i od ovoga svijeta, hodajući u tami i ovisnosti, srce je uvijek imalo ljubav za nju", napisala je Mijoković, dodajući kako su im se nakon toga putevi razišli.

Njihov ponovni susret dogodio se dvadeset godina kasnije, no ovaj put u potpuno drugačijim okolnostima. Simona opisuje Mateu kao "preobraženu" i "nanovo rođenu". Posebno emotivan trenutak za nju bio je kada je prvi put čula Mateino svjedočanstvo o životnom preokretu.

"Plaćuči što je sve ovo divno dijete Božje trebalo proći da se vrati u Očev zagrljaj. I plakala sam, radovala se poradi njenog povratka i slavila Božje milosrđe", iskreno je podijelila. Objava je zaokružena fotografijama s mise na kojoj je Matea javno podijelila svoju priču, a Simona je zaključila riječima: "Iz tame u svjetlo, od zarobljenosti k oslobođenju, od rana od ozdravljenja!"

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Prošle slične puteve

Ono što ovu priču čini posebno snažnom jest činjenica da su i Simona Mijoković i Matea Hohnjec prošle slične životne puteve. Obje su u dvijetisućitima bile poznate javne ličnosti čiji su životi bili obilježeni turbulentnim događajima i borbom s ovisnostima, što su mediji tada opširno pratili. Simonin put od reality zvijezde do majke petero djece i autorice autobiografske knjige koja svjedoči o vjeri dobro je poznat javnosti.

S druge strane, Matea Hohnjec, bivša manekenka, također je prošla kroz teško razdoblje koje je uključivalo i probleme sa zakonom te boravak u zatvoru. Nakon svega, i ona je pronašla utjehu i snagu u vjeri te je, poput Simone, počela javno dijeliti svoje potresno svjedočanstvo o preobrazbi.

Njihov ponovni susret tako nije samo obnavljanje starog prijateljstva, već i susret dviju žena koje su u vjeri pronašle izlaz iz životnih nedaća i sada svojim pričama inspiriraju druge.