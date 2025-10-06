Šime Elez proslavio 27. rođendan: Popularna dama cijelu mu je večer pravila društvo

Šime Elez koji je javnosti poznat kao zvijezda showa ''Gospodin Savršeni'' čije su propuštene epizode dostupne na platformi Voyo, nedavno je proslavio 27. rođendan velikim slavljem u splitskom klubu gdje je okupio brojne prijatelje i uzvanike. Atmosfera je prema njegovim objavama na društvenim mrežama bila ispunjena veseljem i pozitivnom energijom koja je rasla iz sata u sat, a najviše pozornosti privukla je Maja Šuput koja je gotovo cijelu večer provela uz slavljenika.

Na slavlje je stigao i hrvatski pjevač Joško Čagalj Jole koji je uzeo mikrofon i svojim hitovima podigao atmosferu na višu razinu. Gosti su pjevali i plesali.

Podsjetimo, Šime Elez rođen je 4. listopada 1998. godine i u horoskopu je Vaga, a nedavno smo razgovarali s astrologinjom Anđelkom Subašić kako bi nam rekla što zvijezde spremaju Šimi Elezu u ljubavi.

"Lijepog izgleda te ugodne i prijateljske naravi, Šime bez truda osvaja djevojke i žene. Ljubav mu je iznimno važna u životu, romantičan je i očekuje idealnu partnericu te skladan odnos. Za njega ona mora biti lijepa, zgodna, s osjećajem za stil i eleganciju, kako bi zajedno mogli živjeti udobno, na visokoj nozi i mora imati ono nešto posebno. Šime se često zaljubi i zapravo je uvijek zaljubljen – prije svega u ljubav samu, ali i u sebe te u sve što je lijepo", rekla nam je poznata astrologinja. Više o tome pročitajte OVDJE.

