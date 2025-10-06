GLAMUROZNA ZABAVA /

Šime Elez proslavio 27. rođendan: Popularna dama cijelu mu je večer pravila društvo

Foto: RTL

Šime je rođendan proslavio u Splitu

6.10.2025.
13:27
Šime Elez koji je javnosti poznat kao zvijezda showa ''Gospodin Savršeni'' čije su propuštene epizode dostupne na platformi Voyo, nedavno je proslavio 27. rođendan velikim slavljem u splitskom klubu gdje je okupio brojne prijatelje i uzvanike. Atmosfera je prema njegovim objavama na društvenim mrežama bila ispunjena veseljem i pozitivnom energijom koja je rasla iz sata u sat, a najviše pozornosti privukla je Maja Šuput koja je gotovo cijelu večer provela uz slavljenika. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na slavlje je stigao i hrvatski pjevač Joško Čagalj Jole koji je uzeo mikrofon i svojim hitovima podigao atmosferu na višu razinu. Gosti su pjevali i plesali. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podsjetimo, Šime Elez rođen je 4. listopada 1998. godine i u horoskopu je Vaga, a nedavno smo razgovarali s astrologinjom Anđelkom Subašić kako bi nam rekla što zvijezde spremaju Šimi Elezu u ljubavi. 

 

"Lijepog izgleda te ugodne i prijateljske naravi, Šime bez truda osvaja djevojke i žene. Ljubav mu je iznimno važna u životu, romantičan je i očekuje idealnu partnericu te skladan odnos. Za njega ona mora biti lijepa, zgodna, s osjećajem za stil i eleganciju, kako bi zajedno mogli živjeti udobno, na visokoj nozi i mora imati ono nešto posebno. Šime se često zaljubi i zapravo je uvijek zaljubljen – prije svega u ljubav samu, ali i u sebe te u sve što je lijepo", rekla nam je poznata astrologinja. Više o tome pročitajte OVDJE

Propuštene epizode ''Gospodina Savršenog'' gledajte na platformi Voyo bez reklama.

