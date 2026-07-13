Kći Angeline i Brada snimljena s navodnom djevojkom: Nisu skidale ruke jedna s druge

Kći holivudskih zvijezda Angeline Jolie (51) i Brada Pitta (62), Shiloh Jolie (20), ponovno je privukla pažnju javnosti nakon što je snimljena u društvu navodne djevojke Keoni Rose tijekom zajedničke kupovine u supermarketu Whole Foods u Los Angelesu.

Djevojke su za opušteni izlazak odabrale ležerne modne kombinacije - široke trenirke, predimenzionirane hoodice i kapuljače kojima su djelomično prekrile lice. Ipak, ono što je privuklo najviše pozornosti nisu bili njihovi modni odabiri, već način na koji su se ponašale tijekom šetnje. Fotografi su ih snimili kako se drže za ruke, grle i hodaju jedna uz drugu, što je ponovno potaknulo nagađanja o prirodi njihova odnosa.

Foto: Be Like Water Media/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Upoznale se kroz ples

Iako se posljednjih mjeseci često pojavljuju zajedno, Shiloh i Keoni svoj privatni život drže podalje od očiju javnosti te se nisu javno izjasnile o glasinama koje ih prate.

Ono što je sigurno jest da ih povezuje velika ljubav prema plesu. Shiloh se posljednjih godina ozbiljno posvetila modernom plesu te redovito trenira u renomiranim plesnim studijima u Los Angelesu, gdje je više puta nastupala u koreografijama poznatih koreografa. Upravo je kroz ples upoznala i Keoni Rose, s kojom često trenira i sudjeluje u istim plesnim projektima.

Foto: Starship/Dayoung/Ferrari/Profimedia

Samozatajna plesačica

O Keoni Rose zasad se zna vrlo malo. Riječ je o mladoj plesačici iz Los Angelesa koja je aktivna na tamošnjoj plesnoj sceni te je sudjelovala u više radionica i koreografija zajedno sa Shiloh. Za razliku od djece slavnih roditelja, Keoni nije javna osoba i rijetko se pojavljuje u medijima, zbog čega svaki njihov zajednički izlazak izaziva dodatnu znatiželju.

Posljednjih mjeseci nekoliko su puta viđene zajedno, a prema pisanju stranih medija, izvori bliski plesnoj zajednici tvrde da provode mnogo vremena zajedno, ponajviše zbog zajedničkih treninga i priprema za nastupe. Unatoč tome, nijedna od njih nije komentirala medijske napise koji njihov odnos opisuju kao romantičan.