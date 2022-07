Glumica Sharon Stone (64) objavila je fotku na kojoj pozira u kupaćim gaćicama i samo s ručnikom preko bradavica. 64- godišnja glumica razvukla je osmijeh i još je jednom dokazala da joj bolesti i godine ne mogu ništa.

Široki osmijeh i raskošne grudi

"Zahvalno nesavršena na savršen dan", napisala je glumica, a fanovi su joj odmah komentirali da ne vide ništa nesavršeno na fotki.

Odmah su se nanizali brojni pozitivni komentari njezinih fanova: "Ova žena je Boginja", "Legenda!", "Ikona", "Predivna kao i uvijek", "Prirodno lijepa"...

Morala je na operaciju grudi zbog tumora

Sharon Stone je u svojim memoarima "The Beauty of Living Twice", otkrila da joj je plastični kirurg ugradio veće grudi bez njezina pristanka, rekavši joj da će "bolje ići" uz njezino tijelo. Glumica je bila podvrgnuta operaciji rekonstrukcije dojke kako bi popravila prsa nakon što su liječnici 2001. godine morali ukloniti benigne tumore koji su bili "gigantski, veći od same moje dojke", opisala je Sharon.

"Kada sam maknula zavoje, otkrila sam da imam veće grudi za cijelu košaricu, rekao mi je da ove veće grudi bolje pašu mojim bokovima", rekla je Stone u intervjuu za Times. "Promijenio je moje tijelo bez mog znanja ili pristanka", dodala je. A kada je Stone ispitivala svog kirurga o veličini njezinih grudi, rekla je da joj je on priznao da je "mislio da bih izgledala bolje s većim, sisama", ispričala je.

Stone je još u svojim memoarima otkrila i detalje o moždanom udaru i cerebralnom krvarenju koje je doživjela 2001., u dobi od 43 godine, govoreći o tom mučnom zdravstvenom strahu, Stone je otkrila da je ležala u bolničkom krevetu jer joj je liječnik rekao da je blizu smrti. Međutim, Stone je pobijedila sve nedaće i danas uživa u svom luksuznom i ispunjeno životu sa svojim partnerom.