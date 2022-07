NAKLON KRALJICI / Sharon Stone je seks ikona i u 65.: Ispod žute opravice provirio 'svemirski' grudnjak i dobrano zagolicao maštu

Sharon Stone (64) priredila je pravi show u nedjelju na Dolce & Gabbana reviji muške mode u Siracusi u Italiji. Zvijezda je na događaj stigla u kombinezonu boje limuna s otvorenim ramenima i lepršavim šlepom. Sharon je dodatno istaknula figuru crnim remenom, također je nosila srebrni grudnjak sa šljokicama te svjetlucave naušnice i štikle. Cijelo izdanje glumica je podijelila na svom Instagramu, a fanovi su imali samo riječi hvale na ženstvenost i seksipil legendarne glumice. Naime, Sharon je nedavno prvi put progovorila o tome da je pretrpjela devet spontanih pobačaja, to je pisala ispod objave na Instagramu magazina People, nakon tragičnih situacija koje je doživjela, Sharon je usvojila tri sina, Roana (22), Lairda (16) i Quinna (15). "Mi žene nemamo forum za raspravu o dubini ovog gubitka. Izgubila sam devetero djece spontanim pobačajem. To nije mala stvar, fizički ni emocionalno", rekla je Sharon. "Pa ipak smo natjerani da osjećamo da je to nešto što trebamo podnijeti sami i potajno s nekom vrstom osjećaja neuspjeha. Umjesto da dobijemo toliko potrebno suosjećanje, empatiju i iscjeljenje koje nam je toliko potrebno", dodala je glumica. Sharon je imala nekoliko spontanih pobačaja tijekom braka s bivšim suprugom Philom Bronsteinom, s kojim je bila od 1998. do njihovog razvoda 2004., i izjavila je za "Woman's Hour" da ima reumatoidni faktor povezan s lupusom koji joj je otežavao iznošenje trudnoće. Uz sve to, Sharon je preživjela teški moždani udar koji joj je ostavio mnoge posljedice, međutim uspjela se izboriti sa svim tragičnim situacijama u životu - u galeriji pogledajte kako zanosna Sharon Stone danas izgleda...