Poznata holivudska glumica Sharon Stone (66) se ozlijedila, a čini se kako se sve dogodilo na odmoru u Turskoj. Veliku masnicu na oku Stone je pokazala u objavi na Instagramu.

"Ovo putovanje je bilo opasno, ali ja sam opasnija", našalila se Sharon u objavi na kojoj stoji naslonjena na zid, sređena od glave do pete, ali s velikom modricom na oku. Obožavatelji su se u komentarima pitali što se joj se dogodilo i je li dobro.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ipak, nekima je njezina situacija bila povod za zbijanje šala: "Bože dragi! Zanima me kako izgleda onaj drugi", glasi jedan komentar.

Sve je to šminka?

Kako Sharon u komentarima nije otkrila više detalja o svojoj ozlijedi, obožavatelji su krenuli nagađati kako je došlo do nezgode dok su neki pisali da je u pitanju samo šminka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Inače, Sharon je nedavno govorila o moždanom udaru koji je doživjela 2021. godine. Izjavila je tada da su je ljudi tada financijski iskorištavali.

"Ljudi su me u to vrijeme iskorištavali", rekla je američka glumica za The Hollywood Reporter i dodala: "Imala sam 18 milijuna dolara štednje od svoje karijere, a kad sam pogledala svoj bankovni račun, sve je nestalo. Uopće više nisam imala novca."

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Otkud zaštitari u školama, koliko košta Napoleonov šešir i kako izgledaju slike Sharon Stone? Doznajte u Direktovom pregledu dana

Tekst se nastavlja ispod oglasa