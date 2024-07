Američka glumica Sharon Stone ispričala je da su je ljudi financijski "iskoristili" dok se oporavljala od umalo smrtonosnog moždanog udara, prenosi u srijedu dpa.

Godine 2001. zvijezda filma "Sirove strasti" doživjela je moždani udar koji je doveo do devetodnevnog krvarenja mozga, zbog čega je morala staviti pauzu od Hollywooda na sedam godina.

“Ljudi su me u to vrijeme iskorištavali”, priča američka glumica za The Hollywood Reporter. “Imala sam 18 milijuna dolara štednje od svoje karijere, a kad sam se vratila na svoj bankovni račun, sve je nestalo. Nisam imala ništa novca.“

66-godišnja glumica rekla je da se umjesto ogorčenosti zbog onoga što je doživjela nakon moždanog udara odlučila usredotočiti na pozitivno.

“Ako zagrizete sjeme gorčine, ono vas nikada ne napušta. Ali ako imate vjere, čak i ako je ta vjera veličine zrna gorušice, preživjet ćete. Dakle, sada živim za radost. Živim sa svrhom.”

'Sve se promijenilo'

Stone kaže da je moždani udar 100 posto promijenio način na koji radi njen mozak. „Mozak mi nije bio na istom mjestu u glavi kao prije. Sve se promijenilo. Moj njuh, vid, osjetilo dodira. Nekoliko godina nisam mogla čitati.“

„Mnogi su mislili da ću umrijeti“, priča glumica. Stone je prethodno rekla da su liječnici mislili da „glumi“, a kasnije se njeno stanje pokazalo kao krvarenje u mozgu kao rezultat puknuća vertebralne arterije. „Promašili su s prvim angiogramom i zaključili da lažiram“, izjavila je za Vogue 2023.

„Moja najbolja prijateljica ih je nagovorila da mi naprave drugi test, a tad su otkrili da imam krvarenje u mozgu, subarahnoidalno krvarenje i da mi je prsnuta vertebralna arterija. Da su me poslali kući, bila bih umrla.“

Glumica kaže da još uvijek svakodnevno uzima lijekove. Stone nije govorila o svom krvarenju u mozgu sve do nekoliko godina kasnije jer se bojala reakcije javnosti. Sada je članica odbora neurološke zaklade Barrow u SAD-u koja liječi "teške bolesti mozga i kralježnice".

