Holivudska glumica Sharon Stone (66) je u posljednje vrijeme u središtu medijske pažnje zbog svoje izjave u podcastu Louisa Therouxa u kojem je otkrila da joj je pokojni producent Robert Evans savjetovao da spava s Billyjem Baldwinom (61) kako bi imali bolju kemiju na setu.

Riječ je o njihovom zajedničkom filmu 'Silver' iz 1993. godine.

"Producent Robert Evans me pozvao u svoj ured. Objašnjavao mi je da je on spavao s Avom Gardner i da bih ja trebala spavati s Billyjem jer će film biti bolji. Misliš da će on postati dobar glumac ako ga po*bem? Nitko nije baš tako dobar u krevetu. Možda su trebali angažirati talentiranog glumca, nekoga tko bi mogao dobro odraditi svoju scenu i zapamtiti sve rečenice", rekla je i dodala: "Naravno, na kraju su mene smatrali teškom jer sam im rekla da me izostave iz tog svog s*anja. Moj posao bio je da glumim i to sam im jasno dala do znanja", rekla je u podcastu glumica Sharon Stone.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Sharon Stone i Billy Baldwin

Billy joj nije ostao dužan

Kolega s filma Billy Baldwin je otkrio što misli o njezinim riječima u svojoj objavi na društvenoj mreži X.

"Zašto me Sharon spominje nakon što je prošlo toliko godina? Je li još uvijek zaljubljena u mene ili je još povrijeđena nakon svih ovih godina jer sam izbjegavao njezina udvaranja?

Je li pričala svojoj prijateljici Janice Dickinson o danu nakon što sam naletio na njih na našem MGM Grand letu za New York: 'Toliko će se zaljubiti u mene da će mu se zavrtjeti u glavi'?Imam toliko prljavštine o njoj da bi joj se zavrtjelo u glavi, ali sam šutio. Priča o razgovoru koji sam imao s Bobom Evansom u kojem ga molim za dopuštenje da izvedem posljednju scenu seksa kako ne bih morao poljubiti Sharon je čista legenda. Pitam se bih li trebao napisati knjigu i ispričati mnoge, mnoge uznemirujuće, nastrane i neprofesionalne priče o Sharon?", pisalo je u objavi glumca Billyja Baldwina na društvenoj mreži X.

Claudia Greene, publicistica Janice Dickinson, nakon toga je ekskluzivno za Daily Mail priznala da je iznenađena njegovom izjavom.

"Sharon mi to nikad nije rekla. Nisam sigurna zašto Billy ovo spominje. Obožavam ih oboje, ali to se nikad nije dogodilo", rekla je Claudia za Daily Mail.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Sharon Stone i Billy Baldwin

Podsjetimo da je Sharon Stone nedavno u intervjuu za The Times govorila i o svom iskustvu s aplikacijama za upoznavanje, a jedno iskustvo bilo je kada je otišla na spoj s ovisnikom o heroinu u hotelu Bel-Air.

"Rekla sam konobaru: 'Uzet ću čašu vode.' Popio je koktel, absint ili nešto. A ja sam rekla: 'Žao mi je, ne mogu ostati'", prisjetila se glumica.

Foto: Instagram Foto: Instagram Sharon Stone

Billy Baldwin je brat glumca Aleca Baldwina koji se trenutno suočava sa suđenjem za ubojstvo iz nehata zbog smrti Halyne Hutchins na setu.

