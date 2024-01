Aplikacije za upoznavanja Tinder i Bumble raširene su po cijelom svijetu i koriste ih brojni korisnici, a među njima je bila i glumica Sharon Stone (65), koja je o svojim iskustvima javno progovorila u intervjuu za The Times.

Jedno iskustavo bilo je kada je otišla na spoj s ovisnikom o heroinu u hotelu Bel-Air, koji nije dugo potrajao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Rekla sam konobaru: 'Uzet ću čašu vode.' Popio je koktel, absint ili nešto. A ja sam rekla: 'Žao mi je, ne mogu ostati'", prisjetila se glumica.

Bila je Terapeut

Dva iskustva imala je tijekom pandemije, kada je Sharon muškarcima online pomagala da prebrode nedavne prekide. "Bila sam gotovo poput terapeuta. Jednom je žena rekla da želi razvod, a imali su dvoje male djece. Mučio se da to obradi. A drugi je prekinuo sa svojom djevojkom. Ostala je trudna i umjesto da se uda, pobacila je… On je još uvijek bio jako zaljubljen u nju i pomogla sam mu da to riješi", ispričala je glumica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Kako tvrdi Stone, ona ne koristi aplikacije da pronađe nekog "za jednu noć" jer se takvi "mogu upoznati i u običnom kafiću", već je upoznavala tipove muškaraca koje nikad ne bi srela u stvarnom životu. Priznala je i kako trenutno razgovara s jednim zrakoplovnim inženjerom.

"Ovo je godina u kojoj se želim zaljubiti - 100 posto", rekla je Sharon.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Žrtva 'Varalice s Tindera' prvi put progovorila za hrvatske medije i dala ekskluzivan intervju za Net.hr