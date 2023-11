Američka filmska glumica, Sharon Stone (65) glumila je 1995. godine zajedno s Leonardom DiCaprijom i Russellom Croweom u vesternu, "The Quick and the Dead", gdje je zaslužna za njihovo dobivanje uloga, koje su im pomogle u pokretanju njihove uspješne holivudske karijere, piše, Daily Star.

DiCaprio zahvalan Sharon

Producentica filma, Sharon u svojim memoarima "The Beauty of Living Twice" 2021. godine otkrila je da joj se toliko svidjela Leova audicija za The Kid da je kada ga je studio odbio angažirati te pristala sama financirati njegovu plaću.

"Studio je rekao da ako ga toliko želim, mogu ga platiti iz vlastite plaće. Tako sam i učinila", napisala je Sharon.

DiCaprio je Sharon nazvao "nevjerojatnom" te joj neprestano zahvaljuje na velikodušnosti tijekom godina.

"Zahvalio sam joj mnogo puta, ne znam jesam li joj poslao pravi, fizički dar zahvale, ali ne mogu joj dovoljno zahvaliti", Napisao je Leo za E! Vijesti.

Sharon je otkrila kako Leova uloga nije jedina koja je igrala glavnu ulogu, već je uz njega glumio i Crowe, koji je prije filma bio relativno nepoznat glumac, a ona je na njemu inzistirala.

Leonardo DiCaprio u vesternu

Leo se prisjetio kako je Sharon nakon što je vidjela njegov rad 1993. godine u filmu "What's Eating Gilbert Grape" te Russellovu ulogu 1992. godine u filmu "Romper Stomper", bila nepokolebljiva da su oboje pravi za vestern. "Rekla je, 'Ovo su dva glumca s kojima želim raditi", prisjetio se Leo te se ponovno zahvalio.

"To je nevjerojatno. Ona je veliki prvak u kinematografiji i daje priliku drugim glumcima, tako da sam joj jako zahvalan."

Foto: Screenshot/YouTube Foto: Screenshot/YouTube

Leovo hvaljenje Sharon popraćeno je izvješćima da je također platila za Russela.

Fanovi oduševljeni s njom

Sharon je nedavno na svom Instagram profilu objavila niz slika na kojima glumi revolverašicu Ellen te druge kadrove iz filma.

"Da bude jasno u vezi s člankom Hollywood Reportera: Da, plaćala sam plaću @leonardodicaprio iz svoje", napisala je Sharon na Instagramu.

Također, otkrila je i da nije izdvajala za Russellovu plaću, ali mu je pomogla da dobije ulogu u filmu.

"Ne, nisam platila @russellcroweu, ali sam tražila da se film odgodi dva tjedna kako bismo ga mogli dovesti ovamo iz Australije, a naš producent @mikemedavoyup pristao je na odgodu. I da pokrije te troškove", dodala je Sharon.

Sharon Stone u filmu

Obožavatelji su brzo pohvalili njezinu podršku glumcima.

"VOLIM što su vam Leo Dicaprio i Russell Crowe dali priznanje koje ste zaslužili boreći se za njih na početku njihovih karijera i što ste imali viziju i odlučnost gurati za njih!", glasio je prvi komentar.

"Kraljica radi svoj posao", glasio je drugi komentar.

"Vi ste sila prirode", glasio je treći komentar.

Također, neki su izrazili ljubav prema filmu, koji prati Sharonin lik dok jaše u pogranični grad i pridružuje se smrtonosnom natjecanju u dvoboju.

"Kvragu, bila si tako seksi-bad-woman u tom filmu!" , rekao je prvi obožavatelj.

"Baš sam obožavao ovaj film! Te kožne hlače!!", rekao je drugi obožavatelj.

"Sviđa mi se ovaj film! Toliko sjajnih izvedbi. Ne bi bilo isto bez te glumačke ekipe", rekao je treći obožavatelj.

Russell također zahvalan

Kasnije, Russell je priznao kako bi mu, da nije bilo Sharonine pomoći, vjerojatno trebalo puno više vremena da dobije svoju uspješnu ulogu u Hollywoodu.

"Da nije bilo nje zbog njezine snage predanosti, ne znam koliko je vremena prošlo prije nego što sam dobio američki film", rekao je tijekom pojavljivanja u Late Night with Seth Meyers 2020. godine.

Sharon Stone i Russell Crowe u filmu

Australski glumac rekao je i kako je Sharon bila "u borbi mačevima s muškim producentima na filmu", ali je na kraju utjecala na to koga želi angažirati. "Imam joj puno toga zahvaliti", rekao je Russell.

Dvije godine kasnije, Russell je nastavio glumiti u "LA Povjerljivo", koji je napravljen s budžetom od 35 milijuna dolara, a zaradio je 126 milijuna dolara na blagajnama.

Učvrstila im karijeru u Hollywoodu

Do 2000. godine, australski glumac učvrstio je svoje mjesto u Hollywoodu svojom kultnom ulogom u Gladijatoru, dok je Leonardo 1996. godine dobio ulogu Baza Lurhrmanna u filmu Romeo i Julija, a 1997. godine, glumio je u filmu Titanic.

Foto: Screenshot Foto: Screenshot

Obojica su od tada postala dva najveća glumca u Hollywoodu. Sharon se tada prvi put pojavila kao producentica, a nakon toga osigurala je još producentskih zasluga za više od desetak drugih projekata, poput filma "All I Wish" i dokumentarca "Femme".

