Sharon Stone, američka glumica nominirana za Oscara i bivši model, u podcastu 'Let's Talk Off Camera', iznijela je šokantnu ispovijest koja se ticala seksualnog zlostavljanja na samom početku njezine karijere.

Naime, glumica je detaljno opisala svoju priču o seksualnom uznemiravanju od strane direktora Sony Picturesa u 80-im godinama, “Izvadio je spolovilo ravno pred moje lice. I naravno, bila sam vrlo mlada, a kad sam nervozna, počnem se smijati, pa sam to u tom trenutku i napravila", rekla je Sharon.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Sharon Stone

Dodala je da je također nakon nekoliko trenutaka počela plakati, postajući histerična sve dok neimenovani filmski direktor nije napustio svoj ured, a poznatu glumicu ispratila tajnica.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Stone nije precizirala koji ju je direktor Sony Picturesa maltretirao, ali 'The Wrap' napominje da je studio osnovan 1987. godine i da ga trenutno vode Peter Guber i Jon Peters.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ova talentirana glumica, raspravljala je o ovom incidentu u siječnju 1992. u časopisu Movieline, kada je spomenula da je uznemiravana u Hollywoodu.

“Prvi put kad sam odbila direktora studija koji je htio spavati sa mnom, vrištao je, 'Nikad više nećeš raditi u ovom gradu', a meni se to tada učinilo duhovitim. No, kad je poznati producent otvorio svoj patentni zatvarač i krenuo da će izvući svoje spolovilo tijekom sastanka, mislila sam da je to najsmješnija stvar koju sam ikada vidjela", rekla je Hollywoodska ljepotica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Tijekom svog intervjua 'Let's Talk Off Camera' u utorak, osvrnula se na svoje izjave tijekom godina, sugerirajući da je bilo još mnogo navodnih zlostavljača osim Sonyjevog direktora, ali tvrdi kako joj je samo jedan od zlostavljača prišao s pokušajem isprike rekavši ,"Ne znam što misliš da sam napravio, ali ako mi želiš reći, spreman sam to čuti".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Princ Nadrew pred sudom u New Yorku optužen za seksualno zlostavljanje