Sezona vjenčanja sve je bliže: Hit haljine dostupnije su nego ikad bez velikog troška

Kako je u svijesti sve većeg broja Hrvata ideja održivosti sve prisutnija i popularnija, svjedočimo rastućem broju otvaranja obrta za posuđivanje svečanih haljina i odijela. Koncepcija da nam u ormaru ne treba toliko velik broj haljina za posebne prigode te da nam se baš nikako ne isplati kupovati komade koje ćemo odjenuti samo jedanput, postala je sve poznatija pa tako brojne Hrvatice nerijetko posežu za opcijom rentanja.

Koliko je rentanje haljina postalo popularno za Net.hr otkrila je influencerica Matea Miljan Rafaj koja je prije pet godina pokrenula vlastiti obrt. Premda priznaje da su se mnoge dame u početku sramile posuditi haljinu, sada se kolektivna svijest promijenila pa rentanje nikad nije bilo popularnije.

Kroz godine ste se etablirali kao jedna od naših najuspješnijih modnih influencerica. Kako smišljate svoje outfite - vodite li se trendovima ili vlastitim osjećajem za lijepo?

Puno hvala na komplimentu. Oduvijek sam voljela modu na neki svoj malo drugačiji način. Još u nižim razredima osnovne škole presvlačila bih se na putu do škole u neke svoje lude kombinacije. Vodim se svojim osjećajima puno više nego trendovima. Kada su trendovi u pitanju znam odabrati komad koji mi se sviđa, ali i dalje ga nosim na svoj način. Mislim da moj profil definitivno nije klasičan i da je moj stil već godinama prepoznatljiv publici.

Imate li različit pristup slaganju odjevnih kombinacija za dnevne i večernje izlaske?

Oblačim se po osjećaju, uglavnom ne po događaju. Ako mi taj dan paše biti sređena bit ću to neovisno je li podne ili večer. Isto vrijedi i za ležerne kombinacije. Ponekad znaju biti komentari da sam možda "preodjevena" za određenu situaciju, ali meni je jedino bitno da se ja osjećam dobro i time se vodim u biranju outfita.

Prije nekoliko ste godina pokrenuli vlastiti biznis, Rent4Style, gdje ste osmislili platformu kroz koju djevojke mogu iznajmljivati haljine za neke njima posebne prilike. Koliko su Hrvatice zainteresirane za taj održivi pristup modi?

Pet godina je od pokretanja ovog biznisa i iz dana u dan raste broj klijentica koje su zainteresirane za najam. Interes je postojao od prvog dana, a kroz godine se priča proširila kao i sama svijest o tome da je najam nešto poželjno i dobro, a bespotrebno gomilanje u ormaru nešto što se može smanjiti. U početku je kod određenih klijentica postojao osjećaj srama, ali moram priznati da u zadnjih godinu dvije su takve situacije minimalne i da su naše klijentice uglavnom ponosne što su unajmile haljinu.

Postoje li generacijske razlike pristupu najma haljina?

Možda ćete se iznenaditi, ali razlike u pristupu nema. Ipak, ima razlike u stilu, odnosno tipu haljina kakve biraju. Rent4Style platforma nije se isprofilirala samo za jednu vrstu publike. Imamo zastupljene sve životne dobi, od mladih djevojaka do gospođa. Ono u čemu se jesmo isprofilirali je prepoznatljivi stil i njega se držimo. Još možda jedna razlika koja je ipak vidljiva je ta da mlađe djevojke nisu toliko usmjerene na kvalitetu materijala za razliku od ozbiljnijih klijentica.

Kakve haljine vaše klijentice najčešće biraju?

Kod nas uglavnom cirkuliraju različiti modeli, uvijek su na vrhu oni modeli koji su popularni te godine i sezone. Često se dogodi da veliki dio klijentica doslovno poludi za istom haljinom. Ja ih zovem hit haljinama koje su teško dostupne za nabaviti, a poprilično su efektne i samim time tražene. Prednost uglavnom daju dugačkim haljinama jer su to modeli koji se zaista ne isplate doma skladištiti za jedno nošenje. Popularnost boja razlikuje se od sezone do sezone, a ove su još uvijek hit pastelni tonovi poput baby plave i žute.

Koji su ovogodišnji trendovi što se tiče tih formalnijih prilika?

Ove godine popularne su korzetirane haljine s jednostavnim padom kao i haljine koje su asimetrične s naborima na npr. ramenima ili na području trbuha. Popularni su jednostavni modeli i uzorci, baby plava i žuta boja. Od tih klasičnih trendova koje svugdje viđamo ipak najveća potražnja bude za nekim posebnijim haljinama koje nisu toliko viđene i dostupne po webshopovima.

