Severina uz prosvjednike u Sarajevu: Emotivna objava nakon tragične nesreće
Pjevačica je putem društvenih mreža izrazila sućut obitelji stradalog i podršku građanima
Pjevačica Severina (53) javno je podržala prosvjede u Sarajevo nakon tragične tramvajske nesreće u kojoj je jedna osoba izgubila život, a druga je teško ozlijeđena.
Podrška građanima
Severina je na društvenim mrežama podijelila snimke prosvjeda i izrazila sućut obitelji stradalog. Uz kadar okupljenih građana napisala je poruku podrške gradu, naglašavajući da je mislima uz Sarajevo.
Povod prosvjeda
Građani, među kojima su brojni srednjoškolci i studenti, prosvjeduju zbog tramvajske nesreće koja je potaknula širu raspravu o sigurnosti javnog prijevoza i odgovornosti nadležnih institucija.
Prosvjedna kolona krenula je ispred Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Tijekom okupljanja promet na ključnim gradskim prometnicama bio je privremeno obustavljen.
Sudionici su nosili transparente s porukama o odgovornosti i potrebi za promjenama, ističući da ostavke dužnosnika ne smatraju dovoljnim rješenjem. Prosvjed je protekao mirno i bez incidenata, uz prisutnost policije.
