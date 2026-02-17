Severina uz prosvjednike u Sarajevu: Emotivna objava nakon tragične nesreće

Pjevačica Severina (53) javno je podržala prosvjede u Sarajevo nakon tragične tramvajske nesreće u kojoj je jedna osoba izgubila život, a druga je teško ozlijeđena.

Podrška građanima

Foto: Screenshot:Instgram:@severina

Severina je na društvenim mrežama podijelila snimke prosvjeda i izrazila sućut obitelji stradalog. Uz kadar okupljenih građana napisala je poruku podrške gradu, naglašavajući da je mislima uz Sarajevo.

Povod prosvjeda

Građani, među kojima su brojni srednjoškolci i studenti, prosvjeduju zbog tramvajske nesreće koja je potaknula širu raspravu o sigurnosti javnog prijevoza i odgovornosti nadležnih institucija.

Prosvjedna kolona krenula je ispred Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Tijekom okupljanja promet na ključnim gradskim prometnicama bio je privremeno obustavljen.

Sudionici su nosili transparente s porukama o odgovornosti i potrebi za promjenama, ističući da ostavke dužnosnika ne smatraju dovoljnim rješenjem. Prosvjed je protekao mirno i bez incidenata, uz prisutnost policije.

