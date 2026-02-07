Severina usporedila svoje nastupe s Thompsonovim: 'Ovdje je domoljublje, a ne podjele i laži'

Tijekom samoborskog Fašnika pred publiku je izašla Severina (53), koja je koncertom još jednom potvrdila status jedne od najpopularnijih domaćih izvođačica.

Nakon nastupa, koji je bio ispunjen njezinim poznatim pjesmama, pjevačica se obratila javnosti putem društvenih mreža, gdje je iznijela stavove koji su izazvali brojne reakcije. Kako je poznato, Severina često javno komentira društvena i politička pitanja, a ni ovaj put nije odstupila od toga.

Foto: Marko Seper/pixsell

Usporedila svoje i Thompsonove koncerte

Ovoga se puta osvrnula na rasprave koje su se posljednjih dana vodile oko dočeka hrvatskih rukometaša, ali i oko nastupa Marka Perkovića Thompsona (59).

"Bože, što su moji koncerti lijepi. Ovdje je pravo domoljublje, zajedništvo i iskrenost, a ne podjele i laži. Domoljublje je kad pjevamo skupa, a ne jedni protiv drugih. Na mojim koncertima nema nacionalizma i ne svađam Hrvate s Hrvatima – kod mene svi stanu u isti refren. Vjera je tiha, o Gospi pjevam iz ljubavi, a ne iz biznis plana. Ne vjeruje se da bi se profitiralo i druge smanjilo, nego da bi se slabije osnažilo. Najbolja je zastava ona pod koju svi stanemo. Volim što ne mrzimo, volim što se volimo. E, da, i političari mi ne biraju repertoar", napisala je.

Reakcije iz Hercegovine

Pjevačica se već ranije našla u središtu pozornosti zbog sudjelovanja u kampanji "My Voice, My Choice", koja zagovara pravo na siguran i besplatan prekid trudnoće unutar Europske unije. Taj je angažman izazvao burne reakcije dijela javnosti, posebno u Hercegovini, gdje su se pojavili pozivi na bojkot njezinih nastupa.

Unatoč tim najavama, Severinin koncert u Livnu ipak je održan 29. prosinca. Uoči događaja u gradu su bili postavljeni plakati kojima se građane pozivalo da ne dođu na koncert, dok su se slične poruke širile i putem društvenih mreža.

Tijekom nastupa Severina se kratko obratila publici, komentirajući najave o slaboj posjećenosti: "Ovo nije loše, meni su rekli da neće biti nikoga. Livno poludi!"

