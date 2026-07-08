Severina se oglasila prvi put nakon presude: 'Pravda uvijek pobijedi na kraju, mada...'

Nakon što je oslobođena optužbi za nametljivo ponašanje, pjevačica Severina Vučković (54) oglasila se na Instagramu objavom koja je puno više od slavlja osobne pobjede. U detaljnoj i opsežnoj objavi, pjevačica je svojim pratiteljima ponudila "retrospektivu sustava" s kojim se, kako tvrdi, godinama bori, a sve je zaokružila snažnom porukom i novim nadimkom 'Cheverina'.

Dugogodišnja borba

Severina je svoju objavu započela riječima: "Pravda uvijek pobijedi na kraju, mada bi bilo puno bolje da je pobijedila na početku...", jasno dajući do znanja da je oslobađajuća presuda za nju, iako zadovoljavajuća, stigla kasnije nego što je trebala. Među objavljenim fotografijama na pjevačicinom profilu su isječci novinskih članaka koji su vezani uz ključne trenutke njezine višegodišnje pravne sage: od same vijesti o oslobađajućoj presudi do medijskih tekstova koji su svojedobno prenosili sadržaj njezinih poruka upućenih Ljiljani Klinger i Gordani Buljan Flander. Objavila je i članke o spornoj donaciji njezinog bivšeg partnera Milana Popovića (60) školi koju pohađa njihov sin, kao i tekstove o osobama koje su također bile uključene u njezin slučaj skrbništva. Severina je sve zaokružila grafičkim prikazom u stilu revolucionarnog plakata na kojem piše "Cheverina" i "Mater Svima". Snažni hashtagovi poput #DostaJeKorupcije i #MaterSvima dodatno su naglasili poruku objave.

Podrška fanova i godine na sudu

Njezina objava izravna je reakcija na presudu Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 7. srpnja, kojom je pjevačica oslobođena optužbi da je nametljivim ponašanjem uznemiravala ravnateljicu sinovljeve osnovne škole i bivšu ravnateljicu poliklinike. Tužiteljstvo je za nju tražilo uvjetnu kaznu od deset mjeseci zbog više od 150 poruka, no sud je zaključio kako njezini postupci ne predstavljaju kazneno djelo. Cijeli slučaj proizašao je iz dugogodišnje i medijski izuzetno praćene borbe za skrbništvo nad sinom, koju vodi s bivšim partnerom Milanom Popovićem još od 2013. godine.

Niz sudskih odluka, koje su se tijekom godina mijenjale i izazivale burne reakcije javnosti, bio je iscrpljujuć. Podsjetimo, 2019. godine donesena je privremena mjera prema kojoj je dijete trebalo živjeti s ocem, da bi 2021. Županijski sud u Splitu odlučio o zajedničkom skrbništvu. Cijela saga kulminirala je u svibnju ove godine, kada je Općinski građanski sud u Zagrebu donio novu nepravomoćnu odluku prema kojoj će sin živjeti sa Severinom. Njezina ustrajnost i javno iznošenje detalja borbe protiv, kako ga ona naziva, "korumpiranog sustava" donijeli su joj veliku podršku javnosti. To je vidljivo i u komentarima ispod objave, gdje joj obožavatelji poručuju: "Kakva si ti žena zmaj, kapa do poda!!! Lomi Seve sistem kad ti je Bog dao tu moć, u ime svih onih žena koje ne mogu!" i "Ma samo ih kidaj Seve. U ime svih koji nepravdu jos uvek zive, a nemaju moc da se suprotstave."