Severina pokazala kako je proslavila mamin rođendan: 'Život je lijep, ali kratak'

Jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda, Severina Vučković, ponovno je oduševila svoje pratitelje na društvenim mrežama, no ovoga puta ne najavom novog koncerta ili glamuroznim modnim izdanjem, već intimnom i dirljivom porukom o životu. Na svom Instagram profilu podijelila je kompilaciju videozapisa i fotografija ispunjenih smijehom, prijateljstvom i obiteljskom toplinom, a sve to povodom Svjetskog dana zagrljaja.

Poruka o ljubavi i sreći

"Život je lijep, ali kratak. Nemojte ga gledati poprijeko. Ima u njemu puno divnih stvari… i ljudi. Volite ga, volite se, smijte se i jako se grlite... jer danas je Svjetski dan zagrljaja…", napisala je Severina u opisu objave koja je u kratkom roku prikupila brojne reakcije. Objava sadrži niz isječaka koji prikazuju pjevačicu u opuštenim trenucima, daleko od svjetla pozornice. Na snimkama je vidimo kako se srdačno smije i grli s prijateljicama na osunčanoj terasi kafića, najvjerojatnije u njenom rodnom Splitu, gdje je krajem prošle godine održala veliki povratnički koncert u dvorani Gripe.

Posebno su simpatični kadrovi u kojima se s prijateljicama bori s jakim vjetrom tijekom večernje šetnje, kao i emotivni trenuci s obiteljske proslave rođendana njezine mame Ane. Kroz ove prizore, Severina je publici pružila uvid u svoju privatnu stranu, onu koja slavi male životne radosti i važnost ljudske povezanosti. Njezina poruka o prolaznosti života i potrebi da se cijeni svaki trenutak odjeknula je snažno među njezinim obožavateljima, koji su je nagradili brojnim komentarima podrške i ljubavi.

Obožavatelji oduševljeni iskrenošću

Reakcije pratitelja nisu izostale, a komentari poput "Zagrljaj za obje" i brojni emotikoni srca svjedoče o tome koliko je njezina poruka dirnula javnost. Ova objava dolazi nakon niza profesionalnih uspjeha, uključujući rasprodani spektakl u Areni Zagreb i spomenuti koncert u Splitu, koji su potvrdili njezin status jedne od najutjecajnijih glazbenica u regiji. Čini se da pjevačica nakon naporne sezone koncerata koristi vrijeme za odmor i punjenje baterija u krugu najbližih ljudi.

