EMOTIVAN TRENUTAK /

Severina pokazala kako je proslavila mamin rođendan: 'Život je lijep, ali kratak'

Severina pokazala kako je proslavila mamin rođendan: 'Život je lijep, ali kratak'
Foto: Neva Žganec/pixsell

Kroz ove prizore, Severina je publici pružila uvid u svoju privatnu stranu, onu koja slavi male životne radosti i važnost ljudske povezanosti

22.1.2026.
10:44
Hot.hr
Neva Žganec/pixsell
Jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda, Severina Vučković, ponovno je oduševila svoje pratitelje na društvenim mrežama, no ovoga puta ne najavom novog koncerta ili glamuroznim modnim izdanjem, već intimnom i dirljivom porukom o životu. Na svom Instagram profilu podijelila je kompilaciju videozapisa i fotografija ispunjenih smijehom, prijateljstvom i obiteljskom toplinom, a sve to povodom Svjetskog dana zagrljaja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Severina (@severina)

Poruka o ljubavi i sreći

"Život je lijep, ali kratak. Nemojte ga gledati poprijeko. Ima u njemu puno divnih stvari… i ljudi. Volite ga, volite se, smijte se i jako se grlite... jer danas je Svjetski dan zagrljaja…", napisala je Severina u opisu objave koja je u kratkom roku prikupila brojne reakcije. Objava sadrži niz isječaka koji prikazuju pjevačicu u opuštenim trenucima, daleko od svjetla pozornice. Na snimkama je vidimo kako se srdačno smije i grli s prijateljicama na osunčanoj terasi kafića, najvjerojatnije u njenom rodnom Splitu, gdje je krajem prošle godine održala veliki povratnički koncert u dvorani Gripe.

Posebno su simpatični kadrovi u kojima se s prijateljicama bori s jakim vjetrom tijekom večernje šetnje, kao i emotivni trenuci s obiteljske proslave rođendana njezine mame Ane. Kroz ove prizore, Severina je publici pružila uvid u svoju privatnu stranu, onu koja slavi male životne radosti i važnost ljudske povezanosti. Njezina poruka o prolaznosti života i potrebi da se cijeni svaki trenutak odjeknula je snažno među njezinim obožavateljima, koji su je nagradili brojnim komentarima podrške i ljubavi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Severina (@severina)

Obožavatelji oduševljeni iskrenošću

Reakcije pratitelja nisu izostale, a komentari poput "Zagrljaj za obje" i brojni emotikoni srca svjedoče o tome koliko je njezina poruka dirnula javnost. Ova objava dolazi nakon niza profesionalnih uspjeha, uključujući rasprodani spektakl u Areni Zagreb i spomenuti koncert u Splitu, koji su potvrdili njezin status jedne od najutjecajnijih glazbenica u regiji. Čini se da pjevačica nakon naporne sezone koncerata koristi vrijeme za odmor i punjenje baterija u krugu najbližih ljudi.

 

SeverinaDan ZagrljajaObiteljPrijatelji
komentara
Severina pokazala kako je proslavila mamin rođendan: 'Život je lijep, ali kratak'